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Братеевские «долгожители» посетили театральный спектакль «Гамлет»
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Братеевские «долгожители» посетили театральный спектакль «Гамлет» 

Управа района Братеево города Москвы 29 минут назад
Фото: Братеево
Участники проекта «Московское долголетие» посетили спектакль «Гамлет» на сцене Центрального Академического театра Российской Армии в минувшую пятницу, 8 июня.
Классику английской литературы продемонстрировали для жителей Братеева участники «армейской» труппы. По словам начальника отдела социальных коммуникаций и активного долголетия районного филиала ТЦСО «Орехово» Оксаны Смолиной, сюжетную канву режиссер-постановщик не изменял — классический сюжет с местью за убийство отца принцем Гамлетом и любовная линия переданы блестяще.
— Постановка посвящена 100-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Его произведения звучат в спектакле и придают дополнительную поэзию и динамику шекспировскому тексту. Стоящее зрелище, — добавила Оксана Смолина.
Фото предоставила Оксана Смолина.
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