Братеевские «долгожители» посетили театральный спектакль «Гамлет»

Участники проекта «Московское долголетие» посетили спектакль «Гамлет» на сцене Центрального Академического театра Российской Армии в минувшую пятницу, 8 июня.

Классику английской литературы продемонстрировали для жителей Братеева участники «армейской» труппы. По словам начальника отдела социальных коммуникаций и активного долголетия районного филиала ТЦСО «Орехово» Оксаны Смолиной, сюжетную канву режиссер-постановщик не изменял — классический сюжет с местью за убийство отца принцем Гамлетом и любовная линия переданы блестяще.

— Постановка посвящена 100-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича . Его произведения звучат в спектакле и придают дополнительную поэзию и динамику шекспировскому тексту. Стоящее зрелище, — добавила Оксана Смолина

Фото предоставила Оксана Смолина.