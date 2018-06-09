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Композиции из популярных мюзиклов прозвучат в центре культуры на Дмитровке
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Композиции из популярных мюзиклов прозвучат в центре культуры на Дмитровке 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В среду, 13 июня, в центре культуры и творчества «Нега» на Дмитровском шоссе состоится встреча с известным актером мюзиклов Ильей Шульманом. Гости услышат композиции из самых популярных музыкальных постановок, в которых занят артист. Об этом рассказал художественный руководитель центра культуры Андрей Никульшин.
— В стенах нашего центра состоится встреча с артистом Ильей Шульманом, который расскажет желающим обо всех тонкостях профессионального мастерства и исполнит композиции из мюзиклов, прогремевших в столице и регионах, — поделился Никульшин.
Начало в 17.00. Адрес центра «Нега»: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Справки по телефону: 8 (499) 976-58-95.
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