Композиции из популярных мюзиклов прозвучат в центре культуры на Дмитровке

В среду, 13 июня, в центре культуры и творчества «Нега» на Дмитровском шоссе состоится встреча с известным актером мюзиклов Ильей Шульманом. Гости услышат композиции из самых популярных музыкальных постановок, в которых занят артист. Об этом рассказал художественный руководитель центра культуры Андрей Никульшин

— В стенах нашего центра состоится встреча с артистом Ильей Шульманом, который расскажет желающим обо всех тонкостях профессионального мастерства и исполнит композиции из мюзиклов, прогремевших в столице и регионах, — поделился Никульшин.

Начало в 17.00. Адрес центра «Нега»: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Справки по телефону: 8 (499) 976-58-95.