Программа «Большие гастроли» — это арт-окно в мир больших гастролей

Москва, 9 июня 2018 г. Крупнейший театральный проект России — программа «Большие гастроли» — снова бьёт рекорды. За прошедший май в рамках проекта было организовано более 40 гастролей по всей России и ближнему зарубежью. Начало лета в «Больших гастролях» также впечатляет высокой интенсивностью и качеством театрального продукта. Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой, МХТ им. Чехова, Губернский театр готовятся к полномасштабным показам в Оренбурге, Орске, Белгороде, Курске, Железногорске и Губкине. Театр им. В. Маяковского покоряет Забайкалье (Чита и Улан-Удэ). Театр на Малой Бронной с триумфальным успехом гастролирует во Владикавказе, показав одного только «Ревизора» три раза подряд при грандиозном аншлаге.

Такого географического размаха и стилевого разнообразия можно достичь только при надежном сотрудничестве. Партнером федеральной программы «Большие гастроли» с 2017 года является благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и фестиваль искусств АРТ-ОКНО, учрежденный фондом. Развитие культурного диалога между регионами России — одна из главных задач фестиваля. По словам Фатимы Мухомеджан, заместителя директора фонда «Искусство, наука и спорт»: «Мы рады, что благодаря сотрудничеству Центра гастрольной деятельности и фестиваля АРТ-ОКНО Большие гастроли доедут до малых городов, которые составляют приоритетную часть географии фестиваля». Благодаря плодотворной совместной работе выступление лучших театров России стало возможным не только в крупных областных центрах, но и в малых городах проведения фестиваля — Губкине, Старом Осколе (Белгородская обл.), Железногорске (Курская обл.) и Новотроицке (Оренбургская обл.).

Напомним, что программа «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ» — крупнейший театральный проект России, созданный по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина. Программа реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ . В 2018 году Федеральный центр планирует вовлечь в свою программу более 250 театров, которые выступят во всех 85-ти регионах России, а количество показов спектаклей превысит 2000.

По мнению председателя СТД РФ Александра Калягина: «Гастроли открывают дорогу театрам и делают жизнь страны более полной. Можете представить, что происходит со зрителем, когда приезжает московский театр? Это же, счастье. И я говорю: это случилось!»