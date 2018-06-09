Ещё
Программа «Большие гастроли» — это арт-окно в мир больших гастролей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Программа «Большие гастроли» — это арт-окно в мир больших гастролей 

ТАСС 1 час назад
Москва, 9 июня 2018 г. Крупнейший театральный проект России — программа «Большие гастроли» — снова бьёт рекорды. За прошедший май в рамках проекта было организовано более 40 гастролей по всей России и ближнему зарубежью. Начало лета в «Больших гастролях» также впечатляет высокой интенсивностью и качеством театрального продукта. Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой, МХТ им. Чехова, Губернский театр готовятся к полномасштабным показам в Оренбурге, Орске, Белгороде, Курске, Железногорске и Губкине. Театр им. В. Маяковского покоряет Забайкалье (Чита и Улан-Удэ). Театр на Малой Бронной с триумфальным успехом гастролирует во Владикавказе, показав одного только «Ревизора» три раза подряд при грандиозном аншлаге.
Такого географического размаха и стилевого разнообразия можно достичь только при надежном сотрудничестве. Партнером федеральной программы «Большие гастроли» с 2017 года является благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и фестиваль искусств АРТ-ОКНО, учрежденный фондом. Развитие культурного диалога между регионами России — одна из главных задач фестиваля. По словам Фатимы Мухомеджан, заместителя директора фонда «Искусство, наука и спорт»: «Мы рады, что благодаря сотрудничеству Центра гастрольной деятельности и фестиваля АРТ-ОКНО Большие гастроли доедут до малых городов, которые составляют приоритетную часть географии фестиваля». Благодаря плодотворной совместной работе выступление лучших театров России стало возможным не только в крупных областных центрах, но и в малых городах проведения фестиваля — Губкине, Старом Осколе (Белгородская обл.), Железногорске (Курская обл.) и Новотроицке (Оренбургская обл.).
Напомним, что программа «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ» — крупнейший театральный проект России, созданный по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина. Программа реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. В 2018 году Федеральный центр планирует вовлечь в свою программу более 250 театров, которые выступят во всех 85-ти регионах России, а количество показов спектаклей превысит 2000.
По мнению председателя СТД РФ Александра Калягина: «Гастроли открывают дорогу театрам и делают жизнь страны более полной. Можете представить, что происходит со зрителем, когда приезжает московский театр? Это же, счастье. И я говорю: это случилось!»
ТАСС: последние новости
Калягин считает, что каждая роль Охлупина останется в памяти людей навсегда Программу Дальневосточного фестиваля "Мариинский" в этом году откроет балет "Дон Кихот" Международный фестиваль русскоязычных театров открылся в Берлине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы31
Киркоров жестоко обошелся с Бузовой и Собчак7
Самые скандальные эротические сцены в истории кино14
Что вырезали из «Место встречи изменить нельзя»2
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»50
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение