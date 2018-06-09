Калягин считает, что каждая роль Охлупина останется в памяти людей навсегда

МОСКВА, 9 июня. / ТАСС /. Актер Игорь Охлупин , который ушел из жизни в субботу в возрасте 79 лет, был ярким и мощным артистом, каждая его роль останется в памяти людей навсегда, считает председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин . Текст соболезнования размещен на официальном сайте СТД.

"Трудно смириться с уходом своих коллег, прекрасных артистов, каким был Игорь Леонидович Охлупин — народный артист России, один из ведущих артистов Театра им. Маяковского, в котором он прослужил без малого 60 лет", — говорится в тексте.

Калягин напоминает, что Охлупин впервые вышел на сцену Театра им. Маяковского после окончания Щукинского училища. «Но во всю мощь его талант зазвучал при Андрее Александровиче Гончарове . И театральная критика и, самое главное, зрители, отмечали его даже в самых небольших ролях. А, как известно, не бывает маленьких ролей для больших артистов, таким и был Игорь Леонидович — большим, ярким, красивым, мощным артистом, которого миллионы зрителей запомнили и по его ролям в кино. Их было немного, но каждая из них осталась в памяти людей навсегда», — считает Калягин.

Он вспоминает о том времени, когда практически одновременно и в Театре им. Вахтангова, и в Театре им. Маяковского готовились к выходу спектакли «Иркутская история». «И в этом творческом „сражении“ не было победителей и проигравших. А было два разных, но одинаково прекрасных спектакля, с уникальными актерскими ансамблями, в одном из которых Сергея играл Игорь Охлупин, играл, как всегда, блистательно и ярко, помним мы и его Митча в спектакле „Трамвай „Желание“, — отмечает председатель СТД РФ.

Последнюю роль в театре Охлупин исполнил в спектакле „Кавказский меловой круг“ в постановке Никиты Кобелева в 2016 году, а впервые в одноименной пьесе Брехта сыграл еще в 1964 году.

“Его кончина стала неожиданной и оттого еще более горькой для коллег по театру, для всех нас, для всей театральной России. Я выражаю свои самые искренние соболезнования родным и близким Игоря Леонидовича Охлупина, коллективу Театра им. Маяковского, всем тем людям, кто знал его и любил. Светлая память прекрасному артисту и человеку», — добавил Калягин.