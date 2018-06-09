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600 артистов примут участие в церемонии открытия фестиваля болельщиков в Самаре
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600 артистов примут участие в церемонии открытия фестиваля болельщиков в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
Среди них — «Волскжий хор», солисты балета и оперные певцы, симфонический оркестр, казачьи и национальные коллективы региона. Напомним, фан-зона начнет свою работу 14 июня. Она расположена на площади Куйбышева. Кроме развлекательной программы, она предоставит зрителям возможность увидеть все матчи чемпионата мира по футболу. Специально для этого установлен гигантский экран высокого разрешения размером 9 на 16 метров. По окончании церемонии открытия состоится прямая трансляция встречи «Россия — Саудовская Аравия».
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