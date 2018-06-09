«Бенуа» и Петипа: два праздника вместе

Проект «Бенуа де ла данс» действует с 1991 года. За годы существования, как гордо поведали на церемонии, через премию прошли 130 членов жюри и 200 номинантов со всего мира. Приз отслеживает наиболее существенные — с точки зрения международного, ежегодно сменяемого жюри — события прошедшего сезона. Номинанты выдвигаются в недрах самого жюри, затем судьи смотрят их в записях. На сцене Большого театра традиционно проходит торжественное награждение лауреатов по нескольким номинациям. Награждение предшествует гала-концерту номинантов, а второй день отводится выступлениям участников и победителей прошлых лет. Концерты всегда благотворительные, а награда — статуэтка из двух балетных фигурок, выполненных скульптором Питером Устиновым , представителем артистической династии Бенуа, в честь которой назван приз.

В этом году в состав жюри, в частности, входили действующие и будущие худруки балета Римской оперы, Австралийского балета, Английского национального балета и Шведского королевского балета. Бессменный председатель судейской коллегии Юрий Григорович на этот раз на публике не появился, а его обязанности исполнял сопредседатель — Борис Эйфман . Жюри. Фото: Михаил Логвинов

Ведущие концерта объявили, что девиз нынешнего «Бенуа» — «новое в том, что мы хорошо помним старое». И это не призыв к ретроградству, а уважение к юбилею. Поскольку Бенуа-2018 проходит в год празднования 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа, второй концерт проекта был назван «Петипа глазами современных хореографов», и это обусловило как достоинства, так и недостатки зрелища. Но сперва, в первый вечер, наградили номинантов, и результаты награждения стали поводом для радостного удивления.

Джон Ноймайер и На приз были номинированы семь работ разных хореографов. Среди них — Марко Гёкке, Лорин Илер, Тьерри Маланден Александр Экман . Жюри объявило, что в номинации «Лучшая работа хореографа» победили: Юрий Посохов ("Нуреев", Большой театр России) и Дебора Колкер из Бразилии ("Собака без перьев", Компания Деборы Колкер). Всё прекрасно. Одно существенное «но». Нуреева" многие уже видели (или увидят), так как балет пока идет на сцене ГАБТа. Да и отличный мужской дуэт из спектакля в исполнении Владислава Лантратова (Нуреев) и Дениса Савина Эрик Брун ) был показан на концерте. Но о качестве продукции Колкер (практически никому в России не известной) публика могла судить лишь по крошечному видеофрагменту. По неизвестным причинам ни единого отрывка из победившего балета «Собака без перьев» в Москве показано не было. И это плохо не только потому, что российские зрители вынуждены (не в первый раз) верить жюри на слово, а не определять уровень самим. Отсутствие в концерте балета— соперника усилило кулуарные разговоры о том, что Нуреев награжден не по художественным мотивам. Хотя качество постановки в любом случае таково, что награда, как и недавно полученный балетом приз «Золотой маски», нашла героя во всех смыслах. Сам факт награждения — очевидный предел действий «Бенуа», старающегося оставаться в рамках балета, и только балета. Видимо, поэтому ни Посохов, ни Демуцкий в своих речах после получения награды не упомянули Серебренникова. Юрий Посохов. Фото: Михаил Логвинов

Гораздо наглядней была картина у балерин. Среди 6 номинированных балерин (из Казани, Фландрии, Лондона, Москвы, Австралии и Парижа) «живьем» танцевали все.

Правда, не всегда в тех партиях, за которые были номинированы, но это, увы, постоянные организационные издержки «Бенуа». В номинации «Лучшая танцовщица» приз получила Сэ Ын Пак из Парижской оперы (Главная партия в балете Баланчина «Драгоценности», часть «Бриллианты»). Крепконогая, хорошо выученная, легко порхающая, но несколько бездушная и слишком прямолинейная «профи». Лауреатами у танцовщиков признаны Лантратов (главная роль в «Нурееве») и мексиканец Исаак Эрнандес (Базилио, " Дон Кихот ", Балет Римской Оперы и Джеймс, «Сильфида», Английский национальный балет). Награждение Эрнандеса — тот случай, когда решение жюри хочется оспорить. Понятно, что члены жюри «Бенуа», пользуясь благоприятным случаем, выдвигают артистов своих же компаний: уставом приза это не запрещено. Но наградить средней руки танцовщика — и никакого артиста? В паузах между трюками Эрнандес совсем не понимал, зачем он на сцене, причем как раз в номинированном «Дон Кихоте». На победу, судя по концерту, реально претендовал Даниэль Камарго, станцевавший фрагмент из балета «Эсмеральда» (хотя номинирован он был за другие балеты), но больше всех запомнившийся солист остался без поощрения. Даниэль Камарго. Фото: Михаил Логвинов

Приз за музыку получил композитор Илья Демуцкий , автор партитуры «Нуреева». Награды следовало ожидать: балетные практики в жюри не могли не оценить прикладное удобство очень традиционной партитуры, написанной буквально «в ноги» исполнителям. Лучшим сценографом признан Кирилл Серебренников , и это была единственная возможность отметить личный вклад автора, поскольку приз за режиссуру в балетном проекте не предусмотрен. Приз: «За Жизнь в искусстве» в этом году был дан выдающейся балерине Наталье Макаровой , но она за ним не приехала. Что ж, организаторы обещали, что приедет на следующий год. Не явилась взять свой прошлогодний приз и другая легендарная личность — француженка Сильви Гиллем, экс-прима мирового уровня, хотя и прислала теплое благодарственное письмо. А киноролик с Гиллем в номере Мориса Бежара , показанный в перерыве, заставил в который раз пожалеть, что балерина гениального дарования больше не танцует. Илья Демуцкий. Фото: Михаил Логвинов

Что касается собственно концертов, то они, как всегда, колебались по качеству. Когда, например, на сцене были Мария Кочеткова из балета Сан-Франциско, Евгения Образцова из Большого театра и Полина Семионова из Берлина, масштаб творческих личностей приковывал внимание. Когда Наталья Осипова из Королевского балета Ковент-Гарден завораживающе шаманила в дуэте из современного балета «Щелкунчик» — было интересно. Когда чернокожий Бруклин Мак из Вашингтонского балета торжествующе вникал в роль бога ветра из балета «Талисман» — казалось, что в театре и впрямь ветер. Когда прима многих театров мира Люсия Лакарра обольщала Хосе в балете «Кармен» — не думалось о том, что хореография не особо блистательная, потому что блистательной была исполнительница. И даже когда публика в очередной раз лицезрела танцы в постановке Марко Гёкке, решая сложный ребус о соответствии одинаково и вечно дрожащих конечностей артистов (фирменная фишка хореографа) разного рода музыке — публике было чем заняться. Хотя бы внутренним спором с автором. Бруклин Мак. Фото: Михаил Логвинов

В иные моменты, при смене номеров программы по принципу «ни шатко, ни валко», хотелось, чтобы длинные концерты были покороче, а хореографы, творившие по следам Петипа, имели бы больше авторского своеобразия. К чести «Бенуа», его организаторы не боятся искать, и хорошо, что в объявлениях номеров часто звучали слова «мировая премьера» и «российская премьера». Но ведь мало отметить юбилей чьим-то обращением к названиям балетов юбиляра. Нужно и самому хореографу соответствовать.