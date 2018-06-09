В МФЮА прошел спектакль башкирского народного театра

Артисты башкирского народного театра «Ильгам» представили спектакль в МФЮА по пьесе известного башкирского писателя Тансулпан Гариповой «Девушка с монистами». Постановка сопровождалась субтитрами.

Артисты показали зрителям яркую и драматическую историю любви юноши и девушки, написанную по истории народной башкирской песни. В ходе спектакля демонстрировались обычаи, обряды, быт и жизнь башкирского народа в конце XVII века.

«Постановка отличается национальной самобытностью, интересны декорации, погружающие зрителей в быт башкирской семьи. Также особенное настроение спектакля создали цыганские песни и, конечно же, башкирский язык», — отметили в пресс-службе МФЮА.

Побывали на спектакле представители башкирского и татарского землячеств, а также сотрудники, преподаватели и студенты МФЮА.