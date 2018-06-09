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Спектакль «Тургенев. Сегодня!» представили в нижегородской ИК-18
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Спектакль «Тургенев. Сегодня!» представили в нижегородской ИК-18 

Newsroom24 42 минуты назад
Фото: Newsroom24
В нижегородской исправительной колонии №18 состоялся показ спектакля «Тургенев. Сегодня!» с участием известных актеров театра и кино в главных ролях, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, осужденные по достоинству оценили постановку, охарактеризовав произведение как «культурно-познавательное, несущее в себе отпечаток эпохи, позволяющее сопоставить моральные и духовные ценности настоящего времени и прошлых столетий».
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