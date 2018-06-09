Спектакль «Тургенев. Сегодня!» представили в нижегородской ИК-18

В нижегородской исправительной колонии №18 состоялся показ спектакля «Тургенев. Сегодня!» с участием известных актеров театра и кино в главных ролях, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, осужденные по достоинству оценили постановку, охарактеризовав произведение как «культурно-познавательное, несущее в себе отпечаток эпохи, позволяющее сопоставить моральные и духовные ценности настоящего времени и прошлых столетий».