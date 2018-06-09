Немоляева назвала Охлупина артистом с неповторимой индивидуальностью

Игорь Леонидович Охлупин скончался 9 июня в Москве на 80-м году жизни после непродолжительной болезни.

"Игорь Охлупин был очень востребованным артистом — он много играл при всех художественных руководителям театра им. Маяковского — при Охлопкове, Гончарове, Арцибашеве и Карбаускисе", — рассказала Немоляева РИА Новости.

"Это был артист с неповторимой индивидуальностью. Он был замечательным партнером, сговорчивым, внимательным, чутким. Навсегда останется в моей памяти наша совместная работа в легендарном спектакле «Трамвай „Желание“ и „Соловьиная ночь“, — добавила она.

Как ранее сообщили РИА Новости в театре имени Маяковского, прощание с актером состоится на основной сцене театра 11 июня.