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Встреча с актером мюзиклов Ильей Шульманом состоится вблизи Бутырского района
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Встреча с актером мюзиклов Ильей Шульманом состоится вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 30 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Посетители центра культуры и творчества «Нега», расположенного вблизи Бутырского района, встретятся с известным актером мюзиклов Ильей Шульманом. Как сообщил художественный руководитель центра Андрей Никульшин, всех желающих ждут 13 июня.
— Илья Шульман исполнит композиции из самых популярных музыкальных постановок, в которых он занят. Помимо этого, артист ответит на вопросы присутствующих, — пояснил Никульшин.
Начало в 17.00. Напомним, центр «Нега» находится по адресу: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Справки по телефону: 8 (499) 976-58-95. (ак)
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