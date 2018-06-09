Встреча с актером мюзиклов Ильей Шульманом состоится вблизи Бутырского района

Посетители центра культуры и творчества «Нега», расположенного вблизи Бутырского района, встретятся с известным актером мюзиклов Ильей Шульманом. Как сообщил художественный руководитель центра Андрей Никульшин , всех желающих ждут 13 июня.

— Илья Шульман исполнит композиции из самых популярных музыкальных постановок, в которых он занят. Помимо этого, артист ответит на вопросы присутствующих, — пояснил Никульшин.

Начало в 17.00. Напомним, центр «Нега» находится по адресу: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Справки по телефону: 8 (499) 976-58-95. (ак)