Театр Маяковского едет на Байкал 

В течение десяти дней (до 19 июня) в Чите и Улан-Уде театр покажет лучшие репертуарные спектакли: «Бешеные деньги», «Женитьба», «Русский роман», «Изгнание», «Человек, который принял жену за шляпу» и «Малыш и кот». В этом году театр им. Маяковского отметил 95-ти летие, а также 100 лет со дня рождения легендарного педагога, режиссера Андрея Гончарова, долгие годы руководившего театром. В сезоне 2017-2018 театр им. Маяковского выпустил 4 премьеры: «Блажь» А. Островского и П. Невежина от режиссера Юрия Иоффе, «Пигмалион» Б. Шоу от Леонида Хейфеца, «Сказки Венского леса» — российскую премьеру пьесы Эдена фон Хорвата от режиссера Никиты Кобелева и современное прочтение Анатолия Шульева комедии Ж. -Б. Мольера «ДОНЖУАН». Фото: пресс-служба ФЦПГД Один из самых успешных спектаклей сезона -"Изгнание" Марюса Ивашкявичюса в постановке Миндаугаса Карбаускиса был награжден престижными премиями и наградами (лауреат Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала — 2018» в номинации «Лучший спектакль сезона», лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинация «Лучшая мужская роль», сезон 2016-2017 -Вячеслав Ковалев за роль Бена, лауреат премии Станиславского сезона 2016-2017 в номинации «Перспектива» — Вячеслав Ковалев за роль Бена и др.). В этот юбилейном сезоне Миндаугас Карбаускис открыл в Российском институте театрального искусства — ГИТИСе открыл Мастерскую. На этой неделе по уже сложившейся традиции состоялся экзамен по актерскому мастерству студентов Карбаускиса. Второй репзал — знаковое место для студенчества. Именно здесь после пожара в ГИТИСе свой первый курс провели студенты Мастерской Леонида Хейфеца, четверо из которых теперь в труппе Маяковки. Именно здесь репетировали и затем играли спектакль Григория Добрыгина «Лакейская» выпускники Мастерской Олега Кудряшова, трое из которых также теперь являются артистами нашего Театра. И сегодня можно с удовольствием наблюдать за успехами подрастающего поколения «маяковцев». Фото: пресс-служба ФЦПГД Уже сейчас можно говорить, что одним из главных событий следующего театрального сезона станет премьера спектакля в постановке художественного руководителя театра Маяковского Миндаугаса Карбаускиса «Обломов» по одноименному роману Ивана Александровича Гончарова, запланированная на декабрь этого года. Художником спектакля станет Народный художник России Сергей Бархин. Спектакль «Обломов» станет седьмой совместной работой Бархина и Карбаускиса в стенах Театра Маяковского.