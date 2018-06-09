Народного артиста РСФСР И. Охлупина похоронят на Троекуровском кладбище 11 июня

«Отпевание пройдет 11 июня в 10:30 в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В 12:00 начнется церемония прощания с актером в родном театре, где он проработал 58 лет. Похороны состоятся в 14:00 на Троекуровском кладбище», — пояснил собеседник агентства.

И. Охлупин скончался 9 июня в Москве.

Актер родился 17 сентября 1938 г. В 1960 г. был принят в труппу театра им. В. Маяковского, на сцене которого сыграл несколько десятков ролей, в том числе Сергея Серегина в «Иркутской истории», Ераста Громилова в «Талантах и поклонниках», Тригорина в «Чайке» и других спектаклях.

До недавнего времени играл в спектаклях текущего репертуара театра им. В. Маяковского: «Кавказский меловой круг», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Мертвые души» и «Женитьба».