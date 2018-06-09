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Фестиваль красок пройдет в Нижнем Новгороде 12 июня
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Фестиваль красок пройдет в Нижнем Новгороде 12 июня 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, местом проведения праздника станет парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина,.где в 12:00 начнется праздничное мероприятие «Нижний Новгород — краса России».
Свои лучшие танцевальные и музыкальные номера представят творческие коллективы района. Для гостей выступят солисты театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, студенты Нижегородского музыкального училища им. Балакирева, воспитанники детской школы №6 им А. А. Касьянова.
В 15:00 на площадке слева от главной сцены начнется праздник «Фестиваль красок». Все желающие смогут получить незабываемые ощущения и окунуться в атмосферу настоящего праздника. Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый залп красок. По словам организаторов на фестивале будут использоваться натуральные безопасные красители, которые легко отстирываются и имеют все необходимые сертификаты.
Кроме того, в парке будет работать детский городок, а сотрудники учреждений культуры проведут творческий мастер-класс по изготовлению символа праздника дня России — ленты в цветах государственного флага, украшенную цветком гвоздики. Так же все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению игрушек из воздушных шаров и букетов из конфет.
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