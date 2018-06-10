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Школьники из Екатеринбурга завоевали серебро на легендарном шахматном турнире в Сочи
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Школьники из Екатеринбурга завоевали серебро на легендарном шахматном турнире в Сочи 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
В Сочи завершился международный турнир по шахматам «Белая ладья». Он проводится в России с 1969 года и за это время стал легендарным среди советских и российских школьников. Второе место заняли ребята из Екатеринбурга, из лицея № 180 «Полифорум».
Наши шахматисты проиграли только команде Индии. На третьем месте тоже россияне — ребята из Санкт-Петербурга. Таким образом екатеринбуржцы стали лучшей школьной командой России на этом турнире. За это достижение наших школьников наградили сертификатом на поездку во Францию на матч с лучшей французской школой.
— В активе серебряных призёров турнира 25,5 очка, — рассказали E1.RU в Федерации шахмат Свердловской области. — В последнем туре екатеринбуржцы со счётом 2,5:1,5 обыграли соперников из Москвы. Выиграл Артём Пингин, а Лея Гарифуллина, Айваз Ядигаров и Роман Кузьмин свои партии свели вничью. Лучший результат в нашей команде показали Лея и Артём, набравшие по 8 очков из 9. У Айваза Ядигарова в активе 5 баллов, у Романа Кузьмина — 4,5. Готовил команду в Сочи гроссмейстер Андрей Шариязданов.
Турнир «Белая ладья» проходил уже в 49-й раз. В этом году участие приняли ровно 100 команд из России, Англии, Армении, Белоруссии, Германии, Греции, Израиля, Индии, Казахстана, Кении, Киргизии, Латвии, Молдавии, Монголии, Румынии, Сербии, Словакии, Туркменистана, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии. Все участники турнира — школьники младше 14 лет.
До 1991 года «Белая ладья» пользовалась огромной популярностью, в отборочных турах участвовали миллионы советских школьников. После распада СССР более 10 лет соревнования не проводились, а возрождать «Белую ладью» начали только в 2004 году.
Кстати, в прошлом году ребята из лицея «Полифорум» тоже становились призёрами этого турнира. Они тогда заняли третье место (но при этом также стали лучшими среди россиян) и получили в награду поездку во Францию и экскурсию на завод Renault.
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