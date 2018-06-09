Школьники из Ижевска завоевали Гран-при международного фестиваля в Сочи 

По итогам завершившегося в Сочи Международного фестиваля Мелодии моря ученики ижевской школы 81 (студия МИМ) стали обладателями Гран-при. Об этом IZHLIFE рассказала руководитель театральной студии Лариса Чуракова. Мы выступали в номинации Сценическое искусство и показывали спектакль по мотивам сказки Александра Пушкина Сказка о попе и о работнике его Балде. Готовились мы долго, ведь на такие конкурсы неготовыми просто не ездят, рассказала Лариса Чуракова. Премьера этого спектакля состоялась еще в прошлом году на конкурсе Зарни пилем (Золотое небо). В сочинском конкурсе приняли участие около 700 детей В спектакле играли ученики 5-х, 6-х и 8-х классов. Не удивительно, что они сильно волновались. Мы очень переживали за наши декорации. Они у нас стационарные, а так как багажных вагонов в поездах больше нет, нам пришлось разбирать все декорации, как-то их упаковывать, а уже на месте собирать снова, делится Лариса Чуракова. А еще нам на репетицию дали всего 10 минут! Представляете?! За это время нам надо было почувствовать сцену, разобраться со светом и музыкой. Было, конечно, страшно, но справились! В 2018/19 учебном году студии МИМ исполнится 25 лет Выступление ребят длилось около 30 минут, за которые им удалось покорить зал и жюри. На самом награждении время шло, а дипломов в руках ведущего становилось все меньше, но название нашей студии так и не прозвучало Мы были очень напряжены и расстроены, ощущали некоторое разочарование, а потом ведущий вышел снова и сказал: Ну а теперь самое интересное!. Когда нас последними, как самых лучших, все-таки назвали, мы выбежали на сцену, плакали, смеялись, обнимались. Все нам кричали Браво!, вспоминает директор школы 81 Ирина Шадрина. После победы в школе решили открыть целый театральный класс. Набор туда уже открыт. В планах у творческой труппы попасть на Дельфийские молодежные игры, которые пройдут в России в следующем году. СПРАВКА IZHLIFE Студия МИМ часть образовательной среды школы 81. Объединение МИМ представляет собой межвозрастной коллектив: он включает в себя актеров от 7 до 22 лет и предполагает ступенчатую систему обучения. В копилке студии МИМ десятки наград. Вот лишь некоторые из них: Диплом лауреатов Международного фестиваля, город Сочи, 2010 год Диплом Гран-при Международного фестиваля Планета талантов, 2010 год, Ижевск Гран-при Международный фестиваль, Набережные Челны, 2011 год Диплом лауреатов Международный фестиваль, Набережные Челны, 2011 год ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 100 ижевских школьников установили рекорд по одновременной сборке-разборке АК Лучший водитель троллейбуса России из Ижевска: Водителем я стал совершенно случайно