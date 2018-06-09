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Театральный марафон в честь Дня России пройдет в парке «Сокольники»
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Театральный марафон в честь Дня России пройдет в парке «Сокольники» 

Управа района Сокольники 57 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
11 и 12 июня парк порадует своих гостей увлекательным фестивалем.
Как отметили в пресс-службе парка «Сокольники», программа фестиваля обширна. В парке пройдет марафон студенческих спектаклей из разных городов нашей страны. Также состоится танцевальный перфоманс с участием профессионалов.
В рамках театрального марафона перед зрителями выступят театры из Петрозаводска, Саратова, Новороссийска, Москвы, Воронежа. Поклонников танцев ждет эпоха «Современность» с самыми оригинальными танцевальными стилями нашего века: contemporary, hip-hop, Vogue, чирлидинг с зрелищными акробатическими движениями.
Как уточнили в пресс-службе «Сокольников», все мероприятия фестиваля бесплатный, посетить их могут все желающие. Подробная программа фестиваля представлена на сайте «Московских сезонов».
Фестиваль пройдет по адресу: ул. Сокольнический Вал, д.1, стр.1.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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