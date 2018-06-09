Андрей Малахов презентовал моноспектакль «За Минуту до мечты

Андрея Малахова. 7 июня в городе Иваново состоялся творческий вечер телеведущего и главного редактора проекта «СтарХит»

Формат вечера — это искренний разговор журналиста со зрителями, где он познакомил их с завораживающим миром телевидения. Опыт работы Андрея Малахова на телевиденье позволил представить новый формат творческих встреч — это формат нового времени, предполагающий интерактивность, вовлечение и открытый диалог с аудиторией. Гости вечера поднимались на сцену, становясь частью постановки, делились мыслями и впечателениями.

Андрей Малахов

В передачах Андрея Малахова ежедневно обсуждаются самые острые и важные социальные темы, телеведущий помогает разобраться со столкнувшимися с жизненными проблемами звездам российского шоу-бизнеса и простым людям, которые безоговорочно доверяют ему и делятся самым сокровенным. Залогом успешной карьеры на телевиденье стал многолетний труд и упорство Андрея Малахова, который прошел длинный путь, для того чтобы стать одним из самых узнаваемых и любимых зрителем телеведущим страны, продюсером собственных шоу, писателем и главным редактором издания.

Моноспектакль «За минуту до мечты» биографичен, это личная история Андрея Малахова, которая происходит с каждым человеком, приближающимся к достижению своей цели и исполнению заветной мечты.

Название спектакля — символично, в начале своей карьеры Андрей Малахов мечтал стать диктором в новостной программе, и шоу, ведущим которого он был на протяжении многих лет, заканчивалась ровно за минуту до выпуска ежедневных вечерних новостей. Спектакль — это рассуждение о душевном состоянии, которое испытывают люди, когда до исполнения заветной мечты остается всего лишь мгновенье.

Андрей Малахов

Автором этого необычного и искреннего проекта стала Лина Арифулина , продюсер многих успешных тв и театральных пректов: спектакль «Андрюша» в театре Сатиры, мюзикла «Зубастая няня», самого популярного российского музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», Национальной телевизионной премии «Дай пять» и других.

Безусловно, основная часть жизни Андрея Малахова — это работа на телевидение. Он каждый день появляется на экране ТВ и общается с аудиторией на самые важные темы, его феномен состоит в том, что он «проживает» вместе с людьми события их жизни и становится частью истории конкретных семей. В рамках вечера телеведущий спускался в зрительный зал и лично приветствовал героев своих программ, приехавших на встречу с ним. Без сомнения, так будет в каждом городе, где будут проходить творческие встречи.

Андрей Малахов

Шанс личного общения с телеведущим без призмы телеэкрана вызывала интерес у жителей города Иваново, и в Центре Культуры и Отдыха собрались более 1000 человек, чтобы лично пообщаться с Андреем Малаховым, который также был рад возможности такой встречи, и хотел бы больше времени посвящать прямому и искреннему общению со зрителем не смотря на плотный график съемок.

По завершению творческого вечера прошла автографсессия, где каждый мог получить свежий номер журнала «СтарХит» в подарок из рук главного редактора и сфотографироваться с ним.

О проведении новых встреч со зрителями телеведущий будет сообщать в своем Инстаграме.

Андрей Малахов

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