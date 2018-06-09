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«Мир русского театра» покоряет Европу
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«Мир русского театра» покоряет Европу 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На предстоящих выходных в Берлине на Международном театральном форуме соберутся русскоязычные театры из разных уголков планеты. Европейским зрителям предстоит увидеть лучшие постановки на русском языке из Нью-Йорка, Тель-Авива, Цюриха, Варшавы, Лондона, Копенгагена, Эрлангена, Нюрнберга и Дюссельдорфа. Кроме показов спектаклей, состоятся мастер-классы и «круглые столы», на которых худруки зарубежных театров расскажут о своем уникальном опыте и продемонстрируют свои работы
Как сообщил организатор и президент фестиваля Валерий Яков, позиция русскоязычного театрального форума проста. «Мы хотим показать, что есть великая русская культура, есть великая театральная школа, мы рассказываем о ней всему миру. Девиз „Мир театра — мир добра“ говорит о миротворческой миссии. Театр, как ни один другой социальный институт, способен снимать напряжение, примирять братские народы и напоминать про общечеловеческие ценности. Голос культуры должен стать громче», — отметил он.
Программа насыщенная и многообразная — от русской классики до авангарда. Будут сыграны постановки по Хармсу, Тургеневу, Пушкину, Пастернаку, Ибсену, Андерсену. 10 июня почетный гость фестиваля, народный артист РФ Евгений Князев представит свой моноспектакль «Пиковая дама».
Фестиваль «Мир русского театра» проходит в Берлине в культурном центре Admiralspalast, он продлится до 12 июня.
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