Смелый шаг: выпускники Вагановки подготовили «Сюиту в белом» 

Уже не ученики, а настоящие артисты. У старшеклассников Академии русского балета имени Вагановой прошла генеральная репетиция выпускного спектакля на сцене Мариинского театра, передает телеканал «МИР 24». 2018 год юбилейный для Вагановки. Академии исполнилось 280 лет. Это событие и стало темой нынешней торжественной постановки. Первый акт посвящен творчеству Мариуса Петипа.
Как рассказал Николай Цискаридзе, воссоздать отрывки из спектаклей, которым больше ста лет, оказалось нелегко. Во втором акте выпускники академии исполнят отрывок из балета «Сюита в белом» Сержа Лифаря.
«Я пошел на риск, мы приобрели права на этот балет исключительно для Санкт-Петербурга, в Москве не разрешили его показывать. Ни одна школа в мире никогда не танцевала балет «Сюита в белом» и не станцует. Для этого надо иметь педагогический состав, смелость и нахальство», — сказал ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.
Для молодых артистов выпускной спектакль — это показательные выступления. Приглашения в ведущие театры страны они уже получили.
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