Смелый шаг: выпускники Вагановки подготовили «Сюиту в белом»

Уже не ученики, а настоящие артисты. У старшеклассников Академии русского балета имени Вагановой прошла генеральная репетиция выпускного спектакля на сцене Мариинского театра, передает телеканал «МИР 24». 2018 год юбилейный для Вагановки. Академии исполнилось 280 лет. Это событие и стало темой нынешней торжественной постановки. Первый акт посвящен творчеству Мариуса Петипа.

Как рассказал Николай Цискаридзе , воссоздать отрывки из спектаклей, которым больше ста лет, оказалось нелегко. Во втором акте выпускники академии исполнят отрывок из балета «Сюита в белом» Сержа Лифаря

«Я пошел на риск, мы приобрели права на этот балет исключительно для Санкт-Петербурга, в Москве не разрешили его показывать. Ни одна школа в мире никогда не танцевала балет «Сюита в белом» и не станцует. Для этого надо иметь педагогический состав, смелость и нахальство», — сказал ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Для молодых артистов выпускной спектакль — это показательные выступления. Приглашения в ведущие театры страны они уже получили.

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