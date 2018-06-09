Гастроли ленсоветовцев, новый «Рыбный обоз» и десять премьер: чем удивит архдрама в следующем сезоне

В Архангельском театре драмы сегодня закрыли юбилейный 85-й сезон, во время которого на основной и камерной сценах «ломоносовцы» провели шесть премьер, открыли лекции о театре, завели новую традицию — читку пьес. Чем еще запомнился юбилейный год и как планирует архдрама провести следующий, руководство театра, режиссеры и актеры рассказали во время большой пресс-конференции.

В юбилейный год театр дал жизнь на сцене шести новым спектаклям. Два из них — поставили совместно с благотворительным фондом «Время добра». Значительный актерский опыт получили дети с ограниченными возможностями, занимающиеся в театральной студии при архдраме. В конце мая они выехали и на свои первые большие гастроли — выступили на малой сцене Театра имени Ленсовета на фестивале «Шаг навстречу» с постановкой «Сказок нет» — по рассказам Сергея Козлова

— Съездили, достойно выступили. Дети прекрасно себя показали, хотя там были проблемы во время спектакля, там звук не для них, но никто не растерялся. И отзывы показывают, что это всё не зря было. И без скидок, — рассказывает режиссер спектакля Анастас Кичик.

По словам директора театра Сергея Самодова, сейчас с Театром им. Ленсовета они заключают договор намерения, благодаря которому спектакли театра покажут архангельскому зрителю.

— В следующем году во второй половине мая, скорее всего, состоятся их гастроли в Архангельске. Постараемся провести в рамках федеральной программы «Большие гастроли», для чего и нужен сейчас договор намерения, — пояснил Самодов.

Привезти ленсоветовцы обещают постановки для основной сцены «Город. Женитьба. Гоголь» и «Без вины виноватые», а также детский спектакль.

2019 год в России уже объявлен Годом театра. Поэтому следующий сезон в Архангельском театре драмы планируют разгуляться на премьеры. По планами на сегодняшний день их будет десять.

Совершенно точно, что начнут следующий сезон театралы Архангельска с гоголевских мотивов. Открыть сезон планируется масштабной постановкой «Ревизора». Алексей Ермилышев в начале сезона поставит комедию «Случайное счастье милиционера Пешкина». Этот спектакль продолжит тему Гоголя, ведь по сюжету милиционер Пешкин загорается мыслью поставить свой спектакль по «Ревизору», а репетиции устраивает у себя дома, вовлекая в процесс не только семью, но и одного из задержанных. Связь двух спектаклей поддерживается и распределением ролей. Так, в «Ревизоре» роль жены городничего Анны Андреевны досталась актрисе Татьяне Боченковой , она же сыграет эту роль в домашней постановке своего мужа Пешкина.

К новому году театр готовит, как всегда, два сказочных спектакля: сказку «Конёк-Горбунок» для основной сцены поставит Анастас Кичик, а «Сказку о царе Салтане» для камерной — Алексей Ермилышев.

После режиссеры возьмутся за эскизы к своим новым большим работам: Кичик будет работать над «Старшим сыном» Александра Вампилова , а Ермилышев — над давно задуманными «Братьями Карамазовыми».

Еще одна давняя задумка театра наконец появится на сцене — это будет спектакль «Тиль Уленшпигель». По мнению худрука театра Андрея Тимошенко, этот материал уже достаточно ими проработан, чтобы наконец-то порадовать зрителей.

Разнообразят репертуар театра и результаты режиссерской лаборатории «Рыбный обоз», которая закончилась показом четырех эскизов 3 июня.

Удача «Рыбного обоза» в этом году дала театру уверенность в том, что такой формат работы вполне жизнеспособен, поэтому следующей весной Архангельск вновь примет режиссеров — но уже для создания эскизов по произведениям Фёдора Абрамова . Как раз в 2020 году в Поморье будут отмечать сто лет со дня рождения писателя.

Добавим, что в августе архангельских зрителей ждет еще одна лаборатория — новые режиссеры создадут на сцене Театра драмы эскизы спектаклей по инсценировкам современной прозы. Свои инсценировки для их работы представят победители всероссийского конкурса «Живое слово театра».

85-й же сезон театр закрыл постановкой Андрея Тимошенко «Рождество по-итальянски» на основной сцене. Вместе со зрителями ломоносовцы подвели итоги сезона: отметили лучших актеров и постановки:

лучшая мужская роль второго плана — Михаил Кузьмин в роли Созия (спектакль «Амфитрион»);

лучшая женская роль второго плана — Мария Новикова в роли Джуди (спектакль «Загадочное ночное убийство собаки»);

лучшая женская роль — Нина Няникова в роли Алкмены (спектакль «Амфитрион»);

лучшая мужская роль — Михаил Кузьмин в роли Кристофера (спектакль «Загадочное ночное убийство собаки»);

лучший спектакль — «Загадочное ночное убийство собаки»;

лучшая сценография — Алексей Ермилышев, спектакль «Загадочное ночное убийство собаки».