«Достоевский FM», сразу две «Три сестры» и новое one-on-one шоу. Главные спектакли июня

Буффонада о ежедневной войне, две «Три сестры» (От Богомолова — в МХТ имени Чехова, а от Женовача — в СТИ) и интерактивное шоу о деньгах — редакция портала Москва 24 собрала главные театральные премьеры июня.

"Три сестры" МХТ им. Чехова

МХТ имени Чехова представляет новый спектакль «Три сестры» по пьесе Антона Павловича в постановке Константина Богомолова. Это первая крупная премьера театра на большой сцене после кончины Олега Табакова , который в свое время сам одобрил эту постановку и должен был играть одну из ролей.

Богомолов называет свой спектакль «искренней попыткой сделать текст чеховской пьесы предельно современным и естественным».

В спектакле все минималистично от сценографии до эмоций актеров — текст классика не изменен, не разбавлен режиссерскими вставками, а редкие, осторожные движения героев фиксируются на ленте видеопроекций.

"Мы полгода разбирали этот текст с актерами, очень внимательно изучали его. При подобном погружении весь символизм «Трех сестер» уходит, и обнаруживается подробнейшая, тончайшая, абсолютно обоснованная психологическая структура. Именно это мне интересно в пьесе. В нашем спектакле не будет символизма, не будет абстракции, не будет философствования. Это будет предельно конкретная, предельно бытовая в эмоциональном плане вещь о живых, обычных людях", — объяснил режиссер.

Когда: 18 июня Где: МХТ имени Чехова

"Три Сестры" Студия театрального искусства

Новый худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач практически одновременно представил свою версию «Трех сестер», только в его родной «Студии театрального искусства». По словам режиссеров, две премьеры по одной и той же пьесе — это не более чем случайность.

У Женовача «Три сестры» совсем другие. Режиссер, который всегда бережно относится к классике, решил предупредить зрителя сразу: пьеса будет слегка изменена. И сопроводил постановку ремаркой: «сценическая редакция театра». Объяснил он это очень просто: у Чехова подтекст куда важнее текста.

Художник Александр Боровский предложил оригинальное сценическое решение: на авансцене — роща, а герои «Трех сестер» мечутся в клетке из тридцати трех берез.

"Эта пьеса, может быть, самая жесткая и трагичная история, рассказанная Чеховым. Как Маша говорит о Вершинине: «он казался мне сначала странным, потом я жалела его… потом полюбила…». Так можно сказать обо всех персонажах этой пьесы. Сначала они кажутся странными, потом начинаешь их жалеть, сочувствовать, понимать", — рассказал режиссер.

Когда: 12, 24 июня Где: СТИ "Война еще не началась" Театр «Практика»

Пьеса драматурга Михаила Дурненкова «Война еще не началась» в 2016 году была представлена в английском театре Royal Plymouth. В России поставить ее решил Семен Александровский . Это свободолюбивый, пацифисткий и абсурдистский спектакль-буффонада о ежедневной войне вокруг нас.

Поле действия — все, что нас окружает. Война в быту, телевизоре, медиа, встрече с таможенником или разговоре с подружкой.

"Этот яростный текст наследует, как мне кажется, британскую традицию punch in the face и спровоцирован он тем извращенным театром — политическим, военным, медийным, который разворачивается в нашей стране в последние годы. Для нас это отчасти терапевтический акт, позволяющий через смех и ужас освободиться от навязанного нам дурного спектакля", — говорит Александровский.

Когда: 27, 28, 29 июня Где: театр «Практика»

"Достоевский FM" Электротеатр «Станиславский»

Дебютный спектакль режиссера Александра Никитина построен на комбинации из текстов Достоевского, Пушкина и Моцарта. Фрагменты из романов «Идиот» и «Бесы», пушкинского «Моцарта и Сальери», а также писем Моцарта собраны под шапкой концерта — как если бы музыкант взял для исполнения несколько сонат.

Жанр «драматический концерт», выбранный для «Достоевского FM», позволяет слушать эти тексты как своего рода музыку. Три части, три героя, три автора в сопровождении радиотрансляции и голоса диктора, объявляющего следующий «номер», — вот структура сочинения, в создании которого приняли полноправное участие режиссер, художник и композитор.

Когда: 16, 17, 18 июня Где: Электротеатр «Станиславский»

£¥€$ (ложь) Театральная площадка Experience Space В конце июня импресарио Федор Елютин представит в Москве премьеры двух бельгийских спектаклей: £¥€$ (ложь) и «Сокровенное».

£¥€$ (ложь) — интерактивное шоу о деньгах — предлагает принять участие в глобальной экономической игре и занять место среди одного процента богатейших людей мира.

Зрители заходят в зал и рассаживаются за столы по семь человек. С этого момента они — игроки, а каждый стол — экономическая система или центробанк страны. Под управлением модератора, а вернее — крупье, игроки делают ставки. Как в лучших игровых домах, суммы и шансы быстро растут, в считанные минуты каждый может стать мультимиллионером. В ходе игры £¥€$ (ложь) демонстрирует механизмы экономики и ситуации из мира глобальных финансов, которые в любой момент могут повториться в реальной жизни.

Когда: 29, 30 июня Где: театральная площадка Experience Space by Cinzano

"Сокровенное" Театральная площадка Experience Space

"Сокровенное" — one-on-one шоу для пяти зрителей и пяти актеров. Это эксперимент о природе возникновения эмоциональных связей. Возможно ли их рождение на территории спектакля в заданных условиях ограниченного времени и сценария? Какими искренними и глубокими, захватывающими и чувственными могут быть ваши переживания? Как быстро вы готовы установить контакт и поделиться своими секретами? Развитие сюжета зависит от градуса вашей откровенности. Но, покидая зал, вы узнаете о себе что-то новое.

"Сокровенное" — хронологически вторая часть «личной трилогии» для одного зрителя бельгийской театральной компании Ontroerend Goed. Две другие части (smile OFF и «твоя_игра»), были представлены в Москве в 2016-2017 годах.

Когда: 29, 30 июня Где: театральная площадка Experience Space by Cinzano