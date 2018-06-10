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Актёры из Кузбасса дадут 32 спектакля в Китае
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Актёры из Кузбасса дадут 32 спектакля в Китае 

АиФ Кузбасс 3 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровчане получили приглашения от китайской стороны показать спектакли и дать мастер-классы с 12 июня по 08 июля в Пекине и Куншане.
По словам директора театра Григория Забавина, за четыре недели артисты театра сыграют 32 спектакля для детей и проведут восемь мастер-классов. Языковой барьер на спектаклях артисты намерены преодолевать с помощью театральных приёмов, а на мастер-классах будут работать с переводчиком.
В Китай кемеровских артистов пригласила компания The A. S. K., представители которой увидели спектакль Театра для детей и молодёжи в 2015 году на театральном фестивале «Fratzfestival» в Берлине. С тех пор шли переговоры о проведении гастролей. Возможно, театр станет в Китае частым гостем, так как уже ведутся переговоры о показе его спектаклей в Шанхае и других китайских городах в 2019 и 2020 годах.
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