Чем займётся летом Молодёжный театр Алтая?

По словам директора Молодёжного театра Алтая Ирины Лысковец, благодаря федеральной программе «Большие гастроли для детей и молодёжи» в начале июня МТА совместно с Омским ТЮЗом решили сделать крупные обменные гастроли.

Омск привёз в Барнаул очень достойные работы — детские спектакли «Приключения ёжика и медвежонка», «Волшебник изумрудного города», «Свадьба», «Плутни Скапена», «У лис длинные носы». И спектакль Владимира Золоторя «Танцплощадка». Молодёжный театр из Барнаула представил на сцене омского ТЮЗа шесть спектаклей.

После гастролей в Омске МТА традиционно отправится с постановками в Новосибирск, а 21 июня вся труппа планирует посетить малую родину Валерия Золотухина село Быстрый исток.

Потом театр отравится на каникулы и будет готовить для зрителей три новых постановки.