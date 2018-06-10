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Чем займётся летом Молодёжный театр Алтая?
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Чем займётся летом Молодёжный театр Алтая? 

АиФ — Алтай 28 минут назад
Фото: ufa1.ru
По словам директора Молодёжного театра Алтая Ирины Лысковец, благодаря федеральной программе «Большие гастроли для детей и молодёжи» в начале июня МТА совместно с Омским ТЮЗом решили сделать крупные обменные гастроли.
Омск привёз в Барнаул очень достойные работы — детские спектакли «Приключения ёжика и медвежонка», «Волшебник изумрудного города», «Свадьба», «Плутни Скапена», «У лис длинные носы». И спектакль Владимира Золоторя «Танцплощадка». Молодёжный театр из Барнаула представил на сцене омского ТЮЗа шесть спектаклей.
После гастролей в Омске МТА традиционно отправится с постановками в Новосибирск, а 21 июня вся труппа планирует посетить малую родину Валерия Золотухина село Быстрый исток.
Потом театр отравится на каникулы и будет готовить для зрителей три новых постановки.
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