В Молодежном театре Башкирии готовится грандиозная премьера 

Национальный молодёжный театр РБ им. М. Карима готовит премьеру к закрытию своего театрального сезона. Русская труппа представит вечерний спектакль «Лёвушка» по одноимённой повести Анатолия Крыма.
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Лирическая комедия — именно так обозначил жанр постановки режиссёр Мусалим Кульбаев. Над спектаклем работают художник-постановщик Юлия Гилязова, хореограф Александр Родионов, музыкальный руководитель Ришат Сагитов.
— Более того, по задумке режиссёра, в постановке участвует хулиганистый «дворовый оркестр», предводителем которого станет Александр Каргальцев. В спектакле задействована практически вся русская труппа НМТ РБ им. М. Карима. Главную роль Лёвушки в дубле исполнят молодые артисты Дмитрий Гусев и Ильяс Хасаншин, — рассказали в городской администрации.
Коллектив также представит премьеру этого сезона — спектакль «Очень простая история».