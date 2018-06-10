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В Молодежном театре Башкирии готовится грандиозная премьера
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В Молодежном театре Башкирии готовится грандиозная премьера 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Национальный молодёжный театр РБ им. М. Карима готовит премьеру к закрытию своего театрального сезона. Русская труппа представит вечерний спектакль «Лёвушка» по одноимённой повести Анатолия Крыма.
Театралов порадуют сразу две новинки
Лирическая комедия — именно так обозначил жанр постановки режиссёр Мусалим Кульбаев. Над спектаклем работают художник-постановщик Юлия Гилязова, хореограф Александр Родионов, музыкальный руководитель Ришат Сагитов.
— Более того, по задумке режиссёра, в постановке участвует хулиганистый «дворовый оркестр», предводителем которого станет Александр Каргальцев. В спектакле задействована практически вся русская труппа НМТ РБ им. М. Карима. Главную роль Лёвушки в дубле исполнят молодые артисты Дмитрий Гусев и Ильяс Хасаншин, — рассказали в городской администрации.
Коллектив также представит премьеру этого сезона — спектакль «Очень простая история».
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