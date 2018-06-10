В Котласе стартовал театральный фестиваль «Тарарам»

В этот раз фестиваль состоится уже в 5 раз в сотрудничестве с Домом Деда Мороза из Великого Устюга в рамках проекта «Любо-Дорого». В фестивале примут участие десять театров, театральных студий из Архангельской, Мурманской, Ярославской, Московской, Вологодской, Тверской, Нижегородской областей, Коми и Армении. В программе значатся выступления кукольных коллективов. Также для всех гостей форума пройдут мастер-классы по вокалу, сценическому движению, гриму, костюмерному делу и народному костюму. Помимо этого посетителей ждет показ более 20 спектаклей.