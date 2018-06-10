Волгоградский НЭТ показал в столице российской провинции «Комедию вампиров»

— Гастроли в рамках праздничных мероприятий инициировал региональный комитет культуры, порекомендовавший всем волгоградским театрам посетить Урюпинск, — рассказывает специалист по связям с общественностью НЭТа и организатор поездки Алексей Слепцов . — При этом выезд в область для нас не первый в этом сезоне, а 14 июня ещё предстоит отправиться в Знаменск.

Премьера «Комедии вампиров» состоялась на сцене Нового экспериментального театра в далёком уже 2001 году. Спектакль поставлен народным артистом России Отаром Джангишерашвили по одному из ранних произведений известного драматурга Василия Сигарева «Детектор лжи».

Действие происходит в маленькой квартире, где проживают успевшие смертельно надоесть друг другу муж и жена. Глава семейства по пьяной лавочке спрятал где-то дома получку и не может вспомнить, где именно. Поиски не дают результата, а супруга решает пойти на радикальные меры — находит в газете объявление и приглашает гипнотизера. Фото: НЭТ И это оказался действительно отличный специалист, заставивший мужа и жену под гипнозом вспомнить обо всём. В том числе о любви, упрятанной далеко на задворки сознания. Но кроме неё на свет божий выплывает тщательно скрываемая много лет ложь. Так и что теперь делать? Понять и простить? Но иногда это очень уж трудно.

— «Комедию вампиров» выбрали по техническим причинам. В Урюпинске сейчас всего одна подходящая площадка — городской центр культуры. В силу того, что это бывший кинотеатр, площадка очень специфична. Так что исходили из размера декораций, которые можем выставить, а также из количества артистов, занятых в постановке — добирались и везли всё своими силами, собственного автобуса у театра нет. Причём задача стояла обернуться одним днём, опять же — исходя из соображений экономии. Поэтому привезли, собрали, протестировали, пообедали, отыграли и уехали, — отмечает Алексей Слепцов.

Эту троицу урюпинская публика, заполнившая зал почти полностью, приняла с большим удовольствием.

— Туда не очень часто кто-то приезжает. Сами работники сценической площадки рассказали, что заполняемость, по их меркам, получилась очень неплохой. Иногда московские антрепризные спектакли приходит смотреть меньше людей. Реакция публики по большей части была положительной. Ничего удивительного: наш спектакль простой, душевный. О том, что понятно любому, — говорит Алексей Слепцов. Фото: НЭТ О дальних гастролях, участии в конкурсах, фестивалях и прочем в театре пока не помышляют. Причина, увы, банальна. Средства на эти цели ответственными за областную культуру не выделяются, а собственные истрачены полностью.

Так или иначе, но сезон для волгоградского НЭТа ещё не завершен. С 12 июня стартует специальная программа, подготовленная к чемпионату мира по футболу — как и в большинстве волгоградских театров. Для неё отобрали самые интересные, на взгляд труппы и публики, спектакли. Большая часть будет показана на главной сцене Нового экспериментального, один — на малой.

После этого НЭТ уходит в отпуск, а с августа начнется подготовка к новому сезону.