«Чтобы разбавить вашу скучную жизнь». Иван Грозный, Ленин и Сталин посетили Нижний Новгород 

— Вы из Москвы. Зачем к нам приехали?
— Чтобы разбавить вашу скучную жизнь. У вас есть уличные музыканты, но нет уличных артистов: двойников, царей… Мы просто приехали украсить ваш город, — рассказали актеры театра двойников корреспонденту NN.RU.
— Прежде всего хотелось бы отметить, товарищи, что приедут гости чемпионата мира по футболу и что они тут увидят? — добавил «Владимир Ленин». — Кафешки и пару поющих с неправильными голосами товарищей? А тут, понимаешь ли, пришли, увидели нас…
Нижегородцы с удовольствием фотографируются с двойниками. «Прайса» за фото с историческим персонажем нет.
— Но не отказываемся от вознаграждения, — отмечают актеры.
— Вы надолго к нам в гости?
— Примерно на месяц. Как получится.
Ранее мы рассказывали, что Большая Покровская, на которой работают двойники, стала по настоящему пешеходной.