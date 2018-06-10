«Чтобы разбавить вашу скучную жизнь». Иван Грозный, Ленин и Сталин посетили Нижний Новгород

— Вы из Москвы. Зачем к нам приехали?

— Чтобы разбавить вашу скучную жизнь. У вас есть уличные музыканты, но нет уличных артистов: двойников, царей… Мы просто приехали украсить ваш город, — рассказали актеры театра двойников корреспонденту NN.RU.

— Прежде всего хотелось бы отметить, товарищи, что приедут гости чемпионата мира по футболу и что они тут увидят? — добавил «Владимир Ленин». — Кафешки и пару поющих с неправильными голосами товарищей? А тут, понимаешь ли, пришли, увидели нас…

Нижегородцы с удовольствием фотографируются с двойниками. «Прайса» за фото с историческим персонажем нет.

— Но не отказываемся от вознаграждения, — отмечают актеры.

— Вы надолго к нам в гости?

— Примерно на месяц. Как получится.

Ранее мы рассказывали, что Большая Покровская, на которой работают двойники, стала по настоящему пешеходной.