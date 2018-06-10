Праздник «Славный город России» пройдет в нижегородском зоопарке «Лимпопо» 

12 июня, во вторник, в нижегородском зоопарке «Лимпопо» в Московском районе Нижнего Новгорода состоится праздник «Славный город России».
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, приуроченное ко Дню города и Дню России мероприятие стартует в 12:00.
Торжества начнутся с выступлений театра танца «Волжский сувенир», народного ансамбля русской песни «Сударушка» и студии современного эстрадного танца «АЭСТА».
Праздник продолжится игровым блоком «Радуга детства» и художественным чтением литературных произведений воспитанниками детской школы искусств №14.
Затем состоится вручение дипломов победителям молодежного фотоконкурса «В объективе — Счастье».