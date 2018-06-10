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«Ей нравится выпендриваться»: Николай Цискаридзе поделился мнением о Волочковой
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«Ей нравится выпендриваться»: Николай Цискаридзе поделился мнением о Волочковой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Николай Цискаридзе стал главным героем очередного выпуска программы «Привет, Андрей». А самой яркой гостьей передачи оказалась Анастасия Волочкова. Артисты балета поделились воспоминаниями о том, как начиналась их карьера.
«Коля был первым человеком, инициатором того, чтобы я танцевала в Большом театре», — отметила Волочкова. Звезда пришла на передачу с большим букетом белых роз и крепко обняла своего старого друга в знак примирения.
Николай Цискаридзе/фото: кадр из передачи
Цискаридзе и сам признает, что именно по его протекции Анастасия попала на главную сцену страны: «Я единственный, кто посмел с Волочковой иметь конфликт в тот момент, когда она была на гребне волны. Мы были дружны до ее „воцарения“. Я помню момент, когда Настя подошла ко мне и сказала, что очень хочет попасть в Большой театр». Тогда, по словам Николая, он указал ей, к кому подойти и что сказать. Вечером того же дня Настя была устроена в Большой.
«А потом, когда у нее объявилось много покровителей, она фактически стала директором театра», — вспоминает Николай Максимович. Он откровенно рассказал о том, как «вознеслась» Анастасия — танцевала все партии, которые ей хотелось. Между бывшими друзьями стали постоянно возникать ссоры, а руководство театра в один прекрасный день решило избавиться от своенравной балерины.
«Произошла та страшная ситуация — Настю объявили толстой, высокой, неповоротливой, — рассказывает Цискаридзе. — Мне сказали: «Выйди на сцену и скажи, что ты не можешь ее поднять». Но я не стал этого делать. Во-первых, потому, что это означало оскорбить женщину, а во-вторых — расписаться в том, что я не в состоянии выполнять свои прямые обязанности».
Анастасия Волочкова/фото: кадр из передачи
Одновременно с этим оба артиста балета подтверждают: Николай всегда говорил Волочковой правду в глаза. Именно он был первым, кто посоветовал балерине задуматься о форме. «Но я имел право на эти слова. А когда кто-то другой позволил сказать, что она толстая и большая… Эти люди не имели такого права».
К тому же, честно признается Цискаридзе, балерина не была такой уж тяжелой, как требовало признать от него руководство.
Зато он вспоминает другие забавные детали поведения Волочковой в юности.
«Когда она работала в театре, она любила всех подразнить. Например, выйти на сцену в таком кричащем цвете, чтобы зрители ахнули. Она не могла идти по улице просто так — всегда шла с розой… Ну, нравится человеку выпендриваться — ну и хорошо, если он получает от этого удовольствие», — заключил Цискаридзе.
Словно в подтверждение его слов на передаче были продемонстрированы роскошные апартаменты балерины. Впервые Волочкова продемонстрировала журналистам свою огромную спальню (102 квадратных метра) с лепниной и будуаром. «В отместку всем обидчикам Анастасия решила организовать Большой театр у себя дома», — пошутил ведущий передачи Андрей Малахов.
«И дом, и спальня, и бриллиант стоимостью 57 миллионов рублей — я все это заслужила, выстрадала. Такая женщина, как я, достойна этого. Есть сообщество моральных уродов просто… Но все это заработано мной. И все что говорят обо мне грязного, мерзопакостного, слышит только моя попа — красивая и накачанная балетной нагрузкой», — подчеркнула Волочкова.
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Яковлева Елена Алексеевна Трухин Михаил Николаевич Гришаева Нонна Валентиновна
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