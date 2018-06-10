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Пскович предложил, чтобы Сергей Безруков «неожиданно» исполнил роль Пушкина на следующем Празднике поэзии
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Пскович предложил, чтобы Сергей Безруков «неожиданно» исполнил роль Пушкина на следующем Празднике поэзии 

Псковская губерния 1 час назад
Житель посёлка Локня Псковской области Олег Петрунько поблагодарил врио губернатора Михаила Ведерникова за организацию Всероссийского праздника поэзии 2 июня и выдвинул оригинальную идею. «Поскольку это всё-таки праздник поэзии, то предлагаю на следующий праздник пригласить больше поэтов, писателей и артистов, имена которых известны всей стране, — пишет Олег Петрунько на сайте врио губернатора. — Роль самого А. С. Пушкина можно смело поручить Сергею Безрукову. Было бы оригинально, если бы в начале торжества он «неожиданно» прибыл к главной сцене верхом на коне и сопровождении конных гусар». Вдобавок Олег Петрунько высказался против «металлоконструкций» на праздничной поляне: «Всё-таки надо, чтобы на празднике, с главной сцены звучало больше стихов А. С. Пушкина, а саму историческую сцену, наверное, не стоит „улучшать“ металлоконструкциями — пропадает очарование».
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