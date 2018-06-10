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На открытии ЧМ споют Пласидо Доминго и Анна Нетребко
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На открытии ЧМ споют Пласидо Доминго и Анна Нетребко 

News.ru 1 час назад
Грандиозный гала-концерт, посвященный открытию чемпионата мира по футболу, пройдет в Москве на Красной площади 13 июня. В нем примут участие звезды мировой оперы и выдающиеся музыканты.
Также в этом мировом спортивном событии поучаствует Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра, сообщили в пресс-службе «Мариинки». Гости Чемпионата смогут услышать игру Дениса Мацуева — пианиста, который по праву является одним из символов современной России.
На время чемпионата в городах его проведения запрещены любые культурно-массовые мероприятия. В частности, в Калининграде и Нижнем Новгороде отменили концерты Земфиры.
Чемпионат мира по футболу пройдет в крупных российских городах с 14 июня по 15 июля.
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