На открытии ЧМ споют Пласидо Доминго и Анна Нетребко

Грандиозный гала-концерт, посвященный открытию чемпионата мира по футболу, пройдет в Москве на Красной площади 13 июня. В нем примут участие звезды мировой оперы и выдающиеся музыканты.

Также в этом мировом спортивном событии поучаствует Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра, сообщили в пресс-службе «Мариинки». Гости Чемпионата смогут услышать игру Дениса Мацуева — пианиста, который по праву является одним из символов современной России.

На время чемпионата в городах его проведения запрещены любые культурно-массовые мероприятия. В частности, в Калининграде и Нижнем Новгороде отменили концерты Земфиры.

Чемпионат мира по футболу пройдет в крупных российских городах с 14 июня по 15 июля.