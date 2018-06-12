Пласидо Доминго рассказал о желании посетить матчи чемпионата мира

Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил о намерении посетить матч между сборными Испании и Португалии на чемпионате мира по футболу 2018 года.

"Планирую посетить одну игру Испании — в Сочи 15 июня с Португалией. Надеюсь также увидеть Испанию в финале", — цитирует Доминго ТАСС

Певец добавил, что он может посетить еще один матч мирового первенства, так как у него запланирован концерт в Санкт-Петербурге, который состоится 4 июля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Ирана и Марокко.