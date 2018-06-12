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Пласидо Доминго рассказал о желании посетить матчи чемпионата мира
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Пласидо Доминго рассказал о желании посетить матчи чемпионата мира 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил о намерении посетить матч между сборными Испании и Португалии на чемпионате мира по футболу 2018 года.
"Планирую посетить одну игру Испании — в Сочи 15 июня с Португалией. Надеюсь также увидеть Испанию в финале", — цитирует Доминго ТАСС.
Певец добавил, что он может посетить еще один матч мирового первенства, так как у него запланирован концерт в Санкт-Петербурге, который состоится 4 июля.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Ирана и Марокко.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги возглавит мадридский "Реал" после завершения чемпионата мира 2018 года.
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