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На улицах Перми появляются струны
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На улицах Перми появляются струны 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
К открытию Дягилевского фестиваля в Перми готовят необычный арт-объект. В пяти разных точках города натягивают полупрозрачные струны.
Визуальный проект называется «Экспериментальное подтверждение теории струн».
«В своем проекте петербургские художники Алена Коган и Вадим Гололобов задействуют основные площадки фестиваля — Пермский театр оперы и балета, Дом Дягилева, Завод Шпагина, Частную филармонию «Триумф» и Органный зал», — поясняется в официальной группе фестиваля в социальных сетях.
Струны уже натянули у оперного театра и дягилевской гимназии. Монтаж арт-объекта продолжается.
Напомним, Дягилевский фестивальв этом году пройдёт в Перми с 14 по 24 июня.
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