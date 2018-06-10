На улицах Перми появляются струны

К открытию Дягилевского фестиваля в Перми готовят необычный арт-объект. В пяти разных точках города натягивают полупрозрачные струны.

Визуальный проект называется «Экспериментальное подтверждение теории струн».

«В своем проекте петербургские художники Алена Коган и Вадим Гололобов задействуют основные площадки фестиваля — Пермский театр оперы и балета, Дом Дягилева, Завод Шпагина, Частную филармонию «Триумф» и Органный зал», — поясняется в официальной группе фестиваля в социальных сетях.

Струны уже натянули у оперного театра и дягилевской гимназии. Монтаж арт-объекта продолжается.

Напомним, Дягилевский фестивальв этом году пройдёт в Перми с 14 по 24 июня.