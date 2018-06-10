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Псковской актрисе Мирре Горской исполнился 91 год
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Псковской актрисе Мирре Горской исполнился 91 год 

Псковская губерния 28 минут назад
Фото: Псковская губерния
Сегодня свой день рождения празднует заслуженная артистка России Мирра Александровна Горская: как сообщает пресс-служба Театрально-концертной дирекции, ей исполнился 91 год, 75 из которых Мирра Александровна отдала сцене. В том числет 48 лет актриса играет в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. «Многогранное драматическое дарование Мирры Александровны по достоинству оценили и профессионалы, и зрители», — отметиои в пресс-службе. Мирра Горская. Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции.
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