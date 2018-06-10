Михаилу Глузскому посвятят почтовую марку

Карточка с маркой в честь 100-летия со дня рождения Михаила Глузского выйдет в почтовое обращение 27 июня, сообщает пресс-служба АО «Марка».

На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены портрет Глузского и кадр из кинофильма «Последняя жертва» (1975).

Глузский родился 21 ноября 1918 года в Киеве. В 1922 году семья перебралась в Москву. В 1936–1940 гг. М. Глузский учился в Школе киноактеров при киностудии «Мосфильм». Снялся более чем в 150 кинофильмах.

Работал на радио и телевидении, его голосом говорят многие персонажи дублированных иностранных фильмов. Первым стал исполнять стихи российского поэта Николая Заболоцкого , которые долгие годы были запрещены в СССР.

В 1986-1991 годах — секретарь правления Союза кинематографистов СССР, руководил комиссией ветеранов кино в СК СССР, возглавлял Московскую городскую комиссию по культурному шефству над Вооружёнными Силами СССР. Последняя общественная работа — руководство комиссией ветеранов кино и Военно-шефской комиссией Москвы.

В 1989-1996 годах преподавал на кафедре актёрского мастерства во ВГИКе (с 1994 — профессор). В 1987-1998 годах руководил двумя мастерскими на актёрском отделении ВГИКа и выпустил два курса (таджикский и русский).

С 1995 года — актёр театра «Школа современной пьесы».

13 мая 2001 года последний раз вышел на сцену театра в спектакле «Чайка», в роли Сорина. Его посадили на инвалидную коляску (по сценарию персонаж всё действие проводит в ней). Сразу же после спектакля актёра отвезли в больницу. В ту же ночь ему ампутировали ногу.

Михаил Глузский умер от сердечного приступа 15 июня 2001 года в Москве, на 83-м году жизни. Похоронен на Ваганьковском кладбище.