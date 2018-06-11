Было — стало: чем жил и как выглядел TERRY до победы в шоу «ПЕСНИ»

Каким был TERRY до победы на музыкальном шоу.

TERRY (Олег Терновой — настоящее имя) родился в Ташкенте и с самого раннего возраста мечтал о сцене. После окончания школы он поступил в театральный институт у себя на родине. Там он, помимо актерского ремесла, научился и читать рэп. Чтобы обеспечить себя во время учебы, будущий артист работал фельдшером на скорой. Два года назад Олег стал членом труппы Академического русского театра в Ташкенте.

В театре он сыграл в трех постановках. Но его главной мечтой все равно осталась музыкальная сцена. Олег снова и снова пробовал свои силы и мечтал работать на лейбле Тимати Black Star. Пять лет назад Терновой участвовал в кастинге «Молодая кровь». Этим проектом как раз и занимался Black Star. Но тогда Олег не смог подняться до вершины. Контракт достался певцу Natan. Однакр Олег не отчаялся — в прошлом году он подал заявку на шоу «ПЕСНИ». На кастинге артист представил песню «Хайп» собственного сочинения. Вскоре певец взял себе звучный псевдоним TERRY, а о том, что призошло дальше, ты знаешь. Артист стал победителем шоу, а также подписал контракт с Black Star.

Интересно, чем сможет удивить 25-летний TERRY, работая в Black Star. Будешь следить за дальнейшей судьбой этого артиста?

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Фото:Instagram, ВКонтакте