«Мир русского театра» — страны разные, язык один

В Берлине собрались русскоязычные театры мира. Международный фестиваль, где «Дюймовочка» из Швейцарии, «Пиковая дама» из России, спектакль о Борисе Пастернаке , основанный на архивных документах из Америки, «Женщина в песках» Кобо Абэ из Израиля. А еще — Тургенев, Ибсен, Хармс.

Это уже второй фестиваль и он поддержан российским Союзом театральных деятелей. Первый прошел в Италии. Тогда участники наперебой стали зазывать организаторов к себе, и стало очевидно — русскоязычные театры нуждаются в общении и консолидации. В берлинской программе не только показы, но мастер-классы и круглый стол, за которым соберутся единомышленники, пропагандирующие русский театр, русскую литературу, русский язык.

Президент Международного театрального фестиваля Валерий Яков : «Только в Германии сегодня, по разным данным, насчитывается более семидесяти театров, только в американском Бостоне существует три или четыре коллектива. А есть ещё русские театры Нью-Йорка, Вашингтона. Русские театры в Канаде, в Коста-Рике, в Австралии. Их действительно много, но, я уверен — должно быть ещё больше, потому что сегодня, когда мир так напряжен, когда отношение к нашей стране повсеместно обостряется — голос культуры, искусства, творчества должен звучать громче. Культура во все времена объединяла народы, снижала напряжение и просветляла умы и души. Наша задача — максимально этому содействовать, поэтому не случайно философию нашего фестиваля мы выражаем всего в четырёх словах: „Мир театра — мир добра“.

Ректор театрального института имени Щукина, актер Вахтанговского театра Князев: „Произведения Пушкина — это русский язык, на котором мы все разговариваем и в России, и за ее пределами. Подтверждение тому — недавний случай на гастролях. После выступления в одном российском городе, где я читал „Пиковую даму“, ко мне подошла зрительница (мама школьника), и рассказала, что с трудом уговорила сына пойти вместе с ней. Но на концерте он, к ее удивлению, слушал очень внимательно. Мало того, потом сын ей сказал, что Пушкин — это здорово, Пушкин — это классно! И я надеюсь, что публика, которая меня услышит в Берлине, тоже откликнется, как откликается и в Москве, во всей России. Я рад побывать на этом фестивале, потому что он собирает тех людей, которые уехали по каким-то причинам за пределы России, но не забыли родную речь. Они ставят спектакли на русском языке, а это значит, что эти постановки востребованы, спектакли на русском языке нужны публике за рубежом! На фестивале „Мир русского театра“ я надеюсь увидеть „географию“ русскоязычных театров, и уверен, что встречусь с выпускниками русской театральной школы. Система Станиславского продолжает оставаться сильной, и я думаю, что большинство театральных школ в мире — это „школы Станиславского“. Ведь что такое театральная школа? Это система особого театрального языка, которую нужно освоить. Но каким будет театр — зависит от личности, созидающей театр: от намерений, от творческого направления и выбранной зрительской аудитории. Театр должен быть соткан из умения мыслить. Если выходишь на сцену, значит, тебе есть что сказать, но хорошо бы говорить тем языком, который доступен и понятен. Всему этому учит именно русская театральная школа. “