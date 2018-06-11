Театр балета Юрия Григоровича в Краснодаре представит новый хореографический проект

"Славные имена Анисимовой, Вайнонена, Лавровского, Чабукиани навсегда вписаны в историю отечественного балета первой половины ХХ века, они многое определяли в нашем хореографическом искусстве", — сказал в интервью ТАСС Юрий Григорович. «Я участвовал в их постановках еще ребенком, задолго до того, как познакомился с каждым лично», — отметил хореограф.

"В декабре 1942 года, в Перми, куда мы, учащиеся Ленинградского хореографического училища были эвакуированы, состоялась мировая премьера балета Арама Хачатуряна «Гаянэ» в постановке Нины Анисимовой, и мы, подростки, были в ней заняты", — напомнил Григорович. По его словам, позже, уже будучи солистом Театра оперы и балета имени Кирова (ныне — Мариинского театра), он танцевал в балетах «Пламя Парижа» и «Щелкунчик» Василия Вайнонена, «Ромео и Джульетта» и «Вальпургиева ночь» Леонида Лавровского, репетировал роль Яго в «Отелло» Вахтанга Чабукиани.

Говоря о постановщиках этих балетов, Григорович подчеркнул, что «это были преданные своей профессии люди, танец был содержанием их жизни». «Мне хотелось вспомнить и перенести на сегодняшнюю сцену часть их хореографического наследия, ибо оно того заслуживает, в нем много ценного и живого, имеющего вполне сегодняшнее значение», — считает хореограф.

"На днях мы провели на Исторической сцене Большого тетра России XXVI церемонию присуждения Международного балетного приза «Бенуа де ла данс» и наблюдали, сколь разнообразны подходы к искусству сценического танца сегодня в мире, — продолжил Григорович. — Полярные направления пытаются утвердить себя, что-то заимствуя из прошлого или, наоборот, идя от него в отрыв".

"Что касается проекта «Легендарные хореографы XX века», состоящего из фрагментов наследия старых мастеров, думаю, он по-своему впишется в исторический контекст общего развития, — поделился Григорович. — Важно и то, что исполнять его будут артисты нового поколения для зрителей так же нового поколения. Посмотрим, как произойдет встреча разных художественных миров, возникнет ли понимание между ними".

О труппе Григоровича

Александра Горского, Михаила Фокина. Театр балета Юрия Григоровича образован в Краснодаре в 1996 году и недавно отметил свое 20-летие. Репертуар коллектива программно ориентирован на академическую традицию русского балета и включает балеты Мариуса Петипа, Льва Иванова

В краснодарской труппе поставлены также почти все сочинения Юрия Григоровича, некоторые — в новой хореографической редакции.

Театр гастролировал во многих городах России — в Санкт-Петербурге, Ярославле, Сочи, Нальчике. Выступал в разных странах мира: Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Австрии, Италии, Германии, Японии, Греции, США, Ливане.