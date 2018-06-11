«Гарри Поттер и проклятое дитя» выиграл «Тони» как лучший спектакль

Постановка пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» была признана лучшим драматическим спектаклем завершившегося бродвейского сезона в ходе церемонии вручения театральной премии «Тони» в Нью-Йорке, передает CBS

Сообщается также, что спектакль победил в шести других номинациях, включая «Лучшую режиссуру драматического спектакля», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший дизайн сцены».

На 72-й церемонии вручения премий «Тони» рекордсменом по числу номинаций стал мюзикл «Губка Боб Квадратные Штаны», который был поставлен по мотивам одноименного мультипликационного сериале, постановка победила в категории «Лучший дизайн сцены для мюзикла».

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