Постановку «Гарри Поттер и проклятое дитя» признали лучшим спектаклем в США 

Постановка пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» получила сразу 7 наград по итогам театральной премии «Тони», передает ФБА «Экономика сегодня».
Церемония вручения премий прошла в Нью-Йорке. Самой престижной наградой постановки "Гарри Поттер и проклятое дитя" стало признание ее лучшим драматическим спектаклем завершившегося бродвейского сезона.
Кроме этого, спектакль победил еще в шести номинациях. В их числе: «Лучшая режиссура драматического спектакля», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший дизайн сцены» и другие.
Любопытно, что новая пьеса по Гарри Поттеру не стала рекордсменом по числу номинаций. Ее обошел мюзикл «Губка Боб квадратные штаны» — победитель в 12 номинациях. Мюзикл был основан на мотивах одноименного мультипликационного сериала.
Вероятно, церемония премии «Тони» 2018 года запомнится не только спектаклями и мюзиклами. Настоящий фурор там также произвел актер Роберт Де Ниро. Он со сцены обматерил президента Трампа, чем сорвал стоячие овации.