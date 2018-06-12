Постановку «Гарри Поттер и проклятое дитя» признали лучшим спектаклем в США

Постановка пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» получила сразу 7 наград по итогам театральной премии «Тони», передает ФБА «Экономика сегодня»

Церемония вручения премий прошла в Нью-Йорке. Самой престижной наградой постановки " Гарри Поттер и проклятое дитя" стало признание ее лучшим драматическим спектаклем завершившегося бродвейского сезона.

Кроме этого, спектакль победил еще в шести номинациях. В их числе: «Лучшая режиссура драматического спектакля», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший дизайн сцены» и другие.

Любопытно, что новая пьеса по Гарри Поттеру не стала рекордсменом по числу номинаций. Ее обошел мюзикл «Губка Боб квадратные штаны» — победитель в 12 номинациях. Мюзикл был основан на мотивах одноименного мультипликационного сериала.