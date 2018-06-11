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Премию Tony за лучший спектакль получила постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя»
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Премию Tony за лучший спектакль получила постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя" (Harry Potter and the Cursed Child) названа лучшим драматическим спектаклем завершившегося бродвейского сезона. Об этом объявлено в воскресенье в ходе 72-й церемонии награждения престижной театральной премии Tony в Нью-Йорке. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания CBS.
Спектакль поставлен по изданной в 2016 году одноименной пьесе, которая была создана при участии Джоан Роулинг — автора серии книг про юного волшебника. «Проклятое дитя» является восьмой частью приключений Гарри Поттера. Пьеса берет начало 19 лет спустя после событий последней книги и рассказывает о жизни взрослого Гарри, его друзей и их детей.
Премьера постановки состоялась в Лондоне в 2016 году. Там спектакль был удостоен театральной премии имени Лоуренса Оливье в девяти номинациях.
Бродвейская версия «Проклятого дитя» номинировалась в этом году на 10 премий Tony. Спектакль сумел победить в шести номинациях, включая «Лучшую режиссуру драматического спектакля», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший дизайн сцены».
Лучшим возобновленным драматическим спектаклем назвали постановку пьесы Тони Кушнера «Ангелы в Америке» (Angels in America). Сыгравший в нем главную мужскую роль актер Эндрю Гарфилд также был отмечен премией Tony. Лучшей актрисой назвали 82-летнюю британку, обладательницу двух премий «Оскар» Гленду Джексон, сыгравшую в постановке «Три высокие женщины» (Three Tall Women).
Премия Tony присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства. Она названа в честь актрисы, сценариста, режиссера и филантропа Антуанетты (Тони) Перри, ушедшей из жизни в 1946 году. В США Tony считается аналогом премии «Оскар» в кино, Grammy — в музыке и Emmy — в телевизионном искусстве. Лауреатам награды вручается закрепленный на постаменте медальон, на одной стороне которого изображены античные маски трагедии и комедии, а на другой — профиль Перри.
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