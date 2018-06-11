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Москвичей научат свободному танцу Айседоры Дункан в День России
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Москвичей научат свободному танцу Айседоры Дункан в День России 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На Тверской площади в Москве в День России будет работать гримерная знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, всем желающим дадут уроки свободного танца, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Праздничные мероприятия организуют в День России в 20 парках и четырех усадьбах столичного департамента культуры. 12 июня гостей приглашают посетить познавательные лекции об истории и культуре страны, принять участие в мастер-классах и викторинах.
«Программа на Тверской площади посвящена завораживающей эпохе 1920-х годов — направлениям в моде, танцах, кулинарии. Всем желающим дадут уроки свободного танца, созданного знаменитой Айседорой Дункан, и других популярных в то время стилей», — говорится в сообщении.
Павильон «Гостиная» превратится в гримерную Айседоры Дункан. Там пройдут мастер-классы по созданию модных образов в духе той эпохи. В павильоне «Кухня» научат готовить блюда по историческим рецептам 1920-х годов, а на сцене популярные столичные коллективы целый день будут играть джаз.
Также спектакли и театрализованные концерты можно будет посмотреть в парке «Кузьминки». Любителям научной фантастики понравится постановка театра «Трикстер» под названием «Сказка роботов о настоящем человеке» (11 и 12 июня в 12:00). Артисты Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова представят программу «Музыка кино» (11 и 12 июня в 14:00 и 16:00).
Танцевальный праздник в честь Дня России пройдет в Таганском парке. Здесь выступят участники коллектива «Proтанцы» (12 июня в 13:30 и 15:45). Гостей будут развлекать и удивлять иллюзионисты и цветные гимнасты (11 июня в 16:30 и 12 июня в 12:45), а также танцоры шоу-балета Jump Evolution Show (11 июня в 13:30 и 15:45).
День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
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