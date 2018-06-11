Уроки свободного танца Айседоры Дункан и пляжный футбол: как пройдет «День России. Московское время»

Парк «Сокольники»: театральный марафон и современный танец

Посетителей парка «Сокольники» ждет путешествие в мир современного театра. Фестиваль «Территория» устроит здесь двухдневный марафон студенческих спектаклей. На сцене — программа московского коллектива «Молодые солисты ГАБТ» (выступления начнутся в 12:05 11 и 12 июня), спектакль «Танец наций» студентов Мастерской Руслана Маликова из Воронежа (начало в 14:25 11 июня и в 15:00 12 июня), постановка «Ганди молчал по субботам» молодых артистов из Петрозаводска (начало в 16:05 11 июня и в 15:35 12 июня), а также десятки других проектов.

Еще гости познакомятся с современным танцем во всем его многообразии. В программу входят как выступления профессиональных танцоров, так и мастер-классы для участников любого уровня подготовки. В «Сокольниках» будут танцевать r’n’b, хип-хоп, контемпорари и vogue.

Измайловский парк: «“Золотая маска” в городе» и балет

Еще больше театральных впечатлений обещает Измайловский парк. За репертуар здесь отвечает проект «“Золотая маска” в городе». Он традиционно объединяет выдающиеся постановки российских театров, а 11 и 12 июня гости фестиваля смогут посмотреть их на открытой сцене.

Центром программы станут танцевальные шоу. Театр «Балет Москва» представит постановку «Все пути идут на север» (11 июня, 16:00) и необычную интерпретацию романа Ф. М. Достоевского «Идиот» — «Кафе „Идиот“» (12 июня, 16:00).

Постановка «Тело авангарда» Центра имени Всеволода Мейерхольда 11 и 12 июня в 12:00 перенесет идеи русского авангарда в хореографическое шоу, труппа «Диалог данс» из Костромы покажет перформанс «Солярис» по мотивам культового произведения фантаста Станислава Лема (начало — 11 июня в 15:00 и 12 июня в 18:15), а любителей хитов XX века наверняка заинтересует спектакль-концерт Back in the USSR театра «Геликон-опера» (12 июня в 19:15).

Таганский парк: гимнасты и иллюзионисты

Танцевальный праздник в честь Дня России пройдет и в Таганском парке. Здесь выступят участники коллектива «PROТАНЦЫ» (12 июня, начало в 13:30 и 15:45). Гостей будут развлекать и удивлять иллюзионисты и цветные гимнасты (11 июня в 16:30 и 12 июня в 12:45), а также танцоры шоу-балета Jump Evolution Show (11 июня, начало в 13:30 и 15:45).

Парк Победы: ожившие литературные шедевры, капоэйра и пляжный футбол

Шедевры русской литературы оживут в спектаклях, которые представят в парке Победы на Поклонной горе. Театр Олега Табакова привезет на фестиваль постановки по произведениям Чехова и Хармса. Их покажут в 13:00 11 и 12 июня. Артисты Театра Армена Джигарханяна сыграют в лиричном спектакле по стихотворениям Есенина (11 и 12 июня в 15:00). Студия «ПЕВЦОВЪтеатр» под руководством народного артиста России Дмитрия Певцова порадует оригинальной интерпретацией чеховских рассказов и пьес (11 и 12 июня в 16:00).

Кроме того, любителей подвижных игр и летних видов спорта ждет сюрприз: на Поклонной горе будет оборудована площадка для пляжного футбола, где опытные игроки проведут показательные матчи и мастер-классы. Здесь установят футбольную коробку размером 30 на 25 метров. Посетители смогут приехать с командой (шесть человек) или собрать ее прямо на месте, чтобы сразиться в матче.

Каждый час будут проходить мастер-классы по пляжному футболу, показательные занятия по зумбе (танцевальной фитнес-программе на основе популярных латиноамериканских ритмов), игре фрисби, капоэйре (бразильской смеси танцев и боевых искусств), а также футбольным трюкам. Вести их будут профессиональные тренеры, а следить за честностью игры и объявлять победителей — спортивные судьи.

Музей-заповедник «Царицыно»: духовые оркестры и балы под открытым небом

Главная музыкальная площадка фестиваля расположится в музее-заповеднике «Царицыно». Здесь гости смогут побывать на концертах Анны Ворфоломеевой и Алены Свиридовой (11 июня, начало в 13:00 и 20:00) и петербургского джаз-банда Newlux (12 июня, 16:00). Зрителей также ждут выступления духового Orchestra Beat (11 июня, 17:00 и 12 июня, 13:15), фанк-оркестра «ЦПКиО» (12 июня, 14:15), групп «Дунаевский Orchestra» (11 июня, 16:00 и 12 июня, 20:15) и Optimystica Orchestra (12 июня, 17:45).

В дни фестиваля здесь пройдут настоящие балы под открытым небом и мастер-классы по танцам, популярным в начале XX века. Преподаватели покажут, как танцевать вальс и полонез, падеспань и мазурку.

Парк Горького: киберспорт и фан-встречи

В Парке Горького, на Пушкинской набережной, в дни фестиваля откроется большая киберарена для игры в футбольный симулятор ФИФА. Поиграть за одной из видеоприставок смогут все желающие, изображение будет выводиться на огромный экран. Кроме того, известные киберспортсмены устроят показательные матчи, а еще гостей ждут выступления по фристайлу с мячом, фан-встречи с известными спортсменами, блогерами и медийными персонами.

Бабушкинский парк: харизматичные стиляги

В Бабушкинском парке гостей ждут культурные развлечения на любой вкус. Подарком для театралов станет специальная программа Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац. В нее вошли спектакли «Дюймовочка», «Незнайка», «Кошкин дом» и «Волшебник Изумрудного города». Показывать их будут 11 и 12 июня с 12:00 до 18:00. Для ценителей ретромузыки выступят харизматичные стиляги из ВИА «Пролетарское танго» (12 июня, 20:00), а группа «Кот Билли Бонса» (12 июня, 18:45) и ансамбль «Юность» (11 июня, 20:00) устроят джазовую вечеринку.

Парк «Кузьминки»: сказки роботов и хиты 1930-х и 1940-х Спектакли и театрализованные концерты можно будет посмотреть и в парке «Кузьминки». Любителям научной фантастики понравится постановка театра «Трикстер» под названием «Сказка роботов о настоящем человеке» (11 и 12 июня, 12:00). Артисты Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова представят программу «Музыка кино» и исполнят ностальгические хиты (11 и 12 июня, начало в 14:00 и 16:00). Известные песни 30-х и 40-х годов прошлого века гости услышат на выступлении театра «Эскизы в пространстве» (11 и 12 июня, 15:00).

Новый Арбат: танцы оттепели

Заводные танцы, популярные в 1950–1960-х годах, развлекут посетителей площадки на Новом Арбате. Они увидят, как танцевали буги-вуги, твист, шейк и рок-н-ролл, а также сами смогут принять участие в вечеринке. Кроме того, для детей здесь проведут мастер-классы по рукоделию.

Профсоюзная улица: чарльстон и румба

Перенестись в танцевальные 1930-е и 1940-е можно будет на фестивальной площадке на Профсоюзной улице. Здесь танцоры исполнят элегантный чарльстон, темпераментную румбу, вольный биг эпл и удивительную радиолу — смесь карибских и бразильских танцев. И конечно же, всех желающих научат движениям этих направлений.

Площадь Революции: кулинария и пляжный волейбол

Три творческие школы для детей откроют на площади Революции. В одной из них юные гости будут создавать оригинальные сувениры и подарки ко Дню России — магниты, браслеты и открытки, в другой — модные аксессуары и предметы домашнего декора, вдохновляясь традиционными ремеслами. А в кулинарной школе их научат готовить блюда по рецептам разных российских регионов.

Здесь выступят детская группа «Непоседы», фолк-коллективы «Талица» и «Партизан FM», Московский казачий хор, мастера акапельного пения Coffee Time Band и многие другие.

А на переходе от площади Революции к Манежной площади появится место для игры в пляжный волейбол. На площадке волейбольной коробки размером 20 на 10 метров, засыпанной специальным песком, одновременно смогут играть десять человек. Здесь организуют мастер-классы по пляжному волейболу, футволею — набирающему популярность в России спорту (смесь футбола и волейбола), капоэйре и искусству волейбольных трюков. Также здесь пройдут открытые уроки по пляжному теннису.

Тверская площадь: джаз и гримерная Айседоры Дункан

Программа на Тверской площади посвящена завораживающей эпохе 1920-х годов — направлениям в моде, танцах, кулинарии. Всем желающим дадут уроки свободного танца, созданного знаменитой Айседорой Дункан, и других популярных в то время стилей.

Павильон «Гостиная» превратится в гримерную Айседоры Дункан. Там пройдут мастер-классы по созданию модных образов в духе той эпохи. В павильоне «Кухня» научат готовить блюда по историческим рецептам 1920-х годов, а на сцене популярные столичные коллективы целый день будут играть джаз.

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