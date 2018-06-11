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Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира — 2018
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Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира — 2018 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина выступят на церемонии открытия чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.
Об этом информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Отмечается, что в мероприятии также примет участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.
Церемония открытия мундиаля пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники» и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее вице-президент ФИФА оценил работу России в преддверии чемпионата мира — 2018.
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