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Жителям Железноводска расскажут о женщинах на войне
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Жителям Железноводска расскажут о женщинах на войне 

АиФ Ставрополье 45 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Спектакль «У войны не женское лицо» покажут 22 июня в Железноводске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Показ спектакля приурочен ко Дню памяти и скорби. В нём отражены судьбы женщин, участвовавших в Великой Отечественной войне наравне с мужчинами. Постановку организуют на сцене Пушкинской галереи актёры кавминводского камерного театра «Крупный план» под руководством режиссёра Сергея Волкова, заслуженного артиста РФ.
Сценарий написан по одноимённой книге лауреата нобелевской премии по литературе Светланы Алексеевич. Светлана собрала воспоминания снайперш, партизанок, санитарок, разведчиц 1941-1945 годов и перенесла их в свою документально-очерковую книгу. Истории женщин на войне передают героизм и готовность проливать кровь за Победу, а также рассказывают о личном опыте участниц ВОВ, устройстве военного быта, взаимоотношениях между военными и жизни после 9 мая 1945 года.
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