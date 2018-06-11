Жителям Железноводска расскажут о женщинах на войне

Спектакль «У войны не женское лицо» покажут 22 июня в Железноводске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Показ спектакля приурочен ко Дню памяти и скорби. В нём отражены судьбы женщин, участвовавших в Великой Отечественной войне наравне с мужчинами. Постановку организуют на сцене Пушкинской галереи актёры кавминводского камерного театра «Крупный план» под руководством режиссёра Сергея Волкова , заслуженного артиста РФ.

Сценарий написан по одноимённой книге лауреата нобелевской премии по литературе Светланы Алексеевич. Светлана собрала воспоминания снайперш, партизанок, санитарок, разведчиц 1941-1945 годов и перенесла их в свою документально-очерковую книгу. Истории женщин на войне передают героизм и готовность проливать кровь за Победу, а также рассказывают о личном опыте участниц ВОВ, устройстве военного быта, взаимоотношениях между военными и жизни после 9 мая 1945 года.