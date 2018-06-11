Ещё
Мариинский театр выступит под открытым небом во Владикавказе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Мариинский театр выступит под открытым небом во Владикавказе 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 11 июн — Sputnik. Концерт Мариинского театра в Центральном парке Владикавказа пройдет в честь празднования Дня России 12 июня, сообщает Градус Осетии.
Уникальный концерт классической музыки под открытым небом станет кульминацией празднования в столице Северной Осетии.
В парке также организуют около 30 культурно-развлекательных площадок. Жители и гости города смогут принять участие в гастрономическом фестивале, в ходе которого их не только угостят национальными блюдами, но и покажут, как их готовят.
Кроме того, в течение праздничного дня в парке будут работать анимационные площадки и мастер-классы для детей. Завершится празднование Дня России красочным фейерверком.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу События недели: театральный инцидент и партийные сокращения Названы секреты сложного номера Самойловой на "Евровидении"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: из какого фильма это животное?1
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы55
Самые скандальные эротические сцены в истории кино16
Бейонсе станцевала страстный танец для мужа2
Анна Самохина: трагическая судьба актрисы
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение