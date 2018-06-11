Мариинский театр выступит под открытым небом во Владикавказе

ЦХИНВАЛ, 11 июн — Sputnik . Концерт Мариинского театра в Центральном парке Владикавказа пройдет в честь празднования Дня России 12 июня, сообщает Градус Осетии.

Уникальный концерт классической музыки под открытым небом станет кульминацией празднования в столице Северной Осетии.

В парке также организуют около 30 культурно-развлекательных площадок. Жители и гости города смогут принять участие в гастрономическом фестивале, в ходе которого их не только угостят национальными блюдами, но и покажут, как их готовят.

Кроме того, в течение праздничного дня в парке будут работать анимационные площадки и мастер-классы для детей. Завершится празднование Дня России красочным фейерверком.