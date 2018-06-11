Праздничная программа ко Дню России в Махачкале

Праздничная программа ко Дню России в МахачкалеДень России в стране отмечается ежегодно с 1992 года, со дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Хадижа Омарова, представитель пресс-службы администрации города, поделилась планом мероприятий, — «Что касается организации муниципалитета, у нас будет концерт на площадке перед Русским театром в 12:00, и в это же время недалеко от Русского театра будут расположены спортивные молодежные площадки: аквагрим, бои на подушках, стритбол, теннис. Такие игры мы организовываем ежегодно к празднику. На концерте будут выступать учащиеся детских школ искусств города и артисты дагестанской эстрады».

Помимо этого, Министерство культуры РД подготовило свою развлекательную программу для горожан.

В праздничный день министерство организует интеллектуальный отдых, а также музыкальное времяпровождение.

«В целях патриотического воспитания молодежи, воспитания в духе любви к отчизне в средних учебных заведениях, подведомственных Минкультуры РД, а также в Республиканской детской библиотеке развернуты тематические стенды (уголки), посвящённые Дню России. В Национальной библиотеке РД с 7 по 17 июня будет проходить книжная выставка «Россия — Родина моя», собранная из библиотечных фондов, в том числе, редких книг», — сообщает пресс-служба ведомства.

Праздничный концерт возле Русского театра им. Горького с 12:00, возобновится в 17:00.

«На открытой площадке перед Русским театром в 17.00 пройдет праздничный концерт с участием артистов Даггосфилармонии, среди них Даниэль Гарунов, Мухсин Камалов, Айшат Айсаева, Рукият Гамзатова и др., ансамблей «Дагестан», «Джислам», «Горцы», выступлением детских коллективов», — добавил представитель Минкульта.

На противоположной стороне Махачкалы, у Аварского театра, в 15:00 выступит Государственный оркестр народных инструментов РД.

А на летней площадке Дагестанской государственной филармонии в 17.00 свою праздничную программу представит Национальный симфонический оркестр РД, а также солисты Театра оперы и балета.

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