«День России. Московское время»: в столице проходит праздничный фестиваль

Москва с размахом отмечает День России: 11 и 12 июня в семи главных парках столицы проходит фестиваль «День России. Московское время», посвященный основным вехам современной истории.

В парке «Сокольники» День России празднуют одновременно с Московским международным фестивалем современной литературы. Здесь представлена эпоха «Современность»: зрителей удивляют импровизационными и смешанными танцевальными стилями XXI века, а также спектаклями театров со всей России от фестиваля-школы современного искусства «Территория».

Таганский парк принимает поэтическую площадку: здесь выступают профессиональные чтецы, поэты, актеры театра и кино, а также хореографические коллективы. На фестивальной сцене гостей ждут зрелищные танцевальные и акробатические шоу.

Становлению нового государства посвящена фестивальная площадка в Измайловском парке: здесь проходит специальная программа, подготовленная фестивалем «Золотая Маска в городе», в рамках которой состоятся десять спектаклей и два балета. Посетителей парка также ждут творческие мастер-классы по созданию магнита «Матрешка» и «Декупаж лаптей».

Музей-заповедник «Царицыно» принимает фестивальную площадку «Время классики»: москвичи и гости столицы увидят бальные танцы начала XX века, а также концертную программу современных музыкальных коллективов, подготовленную к празднованию Дня России.

А в Бабушкинском парке выступают творческие коллективы и артисты эстрады, фольклорные коллективы и духовой оркестр. Здесь же запланировано выступление Детского музыкального театра имени Н. И. Сац.

Парк Кузьминки порадует гостей выступлениями музыкальных коллективов, мастер-классами по созданию достопримечательностей страны в миниатюре, а также викториной на знание карты России. Не пропустите спектакль «Сказка роботов о настоящем человеке» театра «Трикстер» и постановки Московского Губернского театра!

На протяжении двух праздничных дней на Поклонной горе будет проходить фестиваль гостеприимства «Самоварфест», приуроченный к празднованию Дня России: в ходе праздника планируется установить новый мировой рекорд по самому массовому чаепитию. А на фестивальной сцене пройдут спектакли Московского театра-студии под руководством Олега Табакова , Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна и театра «Певцовътеатр».

В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре произойдет массовый запуск в небо воздушных змеев. Инициаторами акции выступили активисты Putin Team: в специальных шатрах они будут раздавать змеев всем желающим, помогут их раскрасить и запустить.

«Молодежка ОНФ» в День России проведет масштабную акцию «Россия − это мы», в рамках которой ее активисты нарисуют исполинские триколоры на асфальте и впишут в них слова, с которыми ассоциируется слово «Родина».