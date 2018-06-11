В Москве простились с Игорем Охлупиным

МОСКВА, 11 июня. / ТАСС /. В Московском академическом театре им. Владимира Маяковского простились с народным артистом РСФСР Игорем Охлупиным, который скончался 8 июня на 80-м году жизни после непродолжительной болезни. Актера проводили в последний путь аплодисментами, передает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что присутствовать смогли не все, так как большая часть труппы находится на гастролях в Чите.

"Игорь Леонидович был особенным, — сказала присутствовавшая на прощании народная артистка России Евгения Симонова . — Особенным счастьем было с ним играть. Кто испытал это счастье, тот знает. Спасибо за великое счастье быть рядом с вами, дорогой Игорь Леонидович".

"Уникальный актер Маяковки — 58 сезонов и десяток мощных ролей", — поделился воспоминаниями режиссер Юрий Иоффе . — Удивительной деликатности человек! Гордость актерского цеха и при этом гипертрофированная, неподдельная скромность! Такого больше нет. Прощайте, Игорь Леонидович! Вечная память!"

Соболезнования из Читы

На траурной церемонии прозвучало видеообращение, направленное актерами Маяковки находящимися на гастролях в Чите.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева напомнила, что «Игорь Охлупин пришел в Театр Маяковского совсем юношей, в 1960-м году, и был очень востребованным артистом. Стал сразу же много играть. Много играл и у Охлопкова, и у Гончарова, и у Арцибашева. Его очень ценил и им дорожил нынешний художественный руководитель Миндаугас Карбаускис».

Немоляева назвала Охлупина «артистом с неповторимой индивидуальностью и неиссякаемой любовью к сцене». «Можно смело сказать, что артист умер на сцене, поскольку до последних дней, часто превозмогая боль в спине, до последнего выходил на сцену», — отметила Немоляева, добавив, что в ее памяти навсегда останется совместная работа с Охлупиным в спектаклях «Трамвай „Желание“ и „Соловьиная ночь“.

Народный артист РФ Игорь Костолевский в своем видеообращении назвал Охлупина „настоящим большим русским актером“, высказав мнение о том, что „теперь просто трудно представить себе Театр Маяковского без Охлупина“. По словам Костолевского, „это большое горе для Театра Маяковского и всего театрального искусства“.

Народный артист России Михаил Филиппов также направил видеообращение в театр в связи с кончиной Охлупина. „Когда я думаю об Игоре Леонидовиче Охлупине, у меня перед глазами сразу встает образ богатыря, настоящего русского былинного богатыря, — сказал Филиппов. — Я его таким знаю, я его таким буду помнить всегда! Ровный, статный, с невероятной шевелюрой. Он был уникальный человек. Владел всеми секретами настоящего актерского лицедейства. Большой русский артист“.

Артиста похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.