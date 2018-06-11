Спектакль Сергея Безрукова откроет фестиваль «Голоса истории» в Вологде

Первой постановкой XIV Международного театрального фестиваля «Голоса истории» станет спектакль Московского Губернского театра «Веселый солдат». Зрители увидят его в день открытия фестиваля 19 июня в Вологодском Драматическом театре.

Анатолий Королев. В основе постановки — одноименная повесть Виктора Астафьева , который прошел всю Великую Отечественную войну простым солдатом. Главным героем спектакля становится сам писатель. В постановке его играет заслуженный артист Российской Федерации Борис Галкин . История солдата Вити — это история о «другой войне», где влюблялись, дружили, ненавидели. Художественный руководитель постановки — народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Безруков, авторы инсценировки — Ричард Бондарев

Спектакль начнется в 19:30, а в 18 часов вологжане и гости города смогут увидеть тожественную церемонию открытия XIV фестиваля «Голоса истории». В празднике примут участие коллективы и солисты учреждений культуры города и области, уличный театр из Самары «Пластилиновый дождь».

В этом сезоне международного театрального фестиваля зрителей ждет марафон постановок на трех основных площадках, как в традиционных театральных помещениях, так и в историко-архитектурной среде в формате «открытый воздух». С 19 по 23 июня спектакли пройдут на территории Вологодского музея-заповедника, Кирилло-Белозерского монастыря и на площадке в Череповце. В областную столицу приедут и зарубежные театральные коллективы из Чехии, Болгарии, Армении, Донецкой Народной Республики.

Особенностью этих «Голосов истории» станет и показ детских кукольных спектаклей. Это привнесет разнообразие жанровой составляющей в программу Фестиваля.

Билеты на спектакли можно приобрести в Вологодской филармонии, в театрально — концертной кассе и кассах ТЦ «Мармелад» и ТЦ «КИТ».